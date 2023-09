Prolongamento do IVA Zero até dezembro, aprovado em Conselho de Ministros, vai custar 140 milhões por dois meses. Deco aplaude “medida positiva” mas diz ser insuficiente.

8 Setembro 2023, 09h00

O Governo vai prolongar o IVA Zero por mais dois meses, até ao fim do ano. A aprovação ocorreu em Conselho de Ministros para os 46 bens alimentares inseridos no cabaz.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revelou que a prorrogação até dezembro tem um custo de 140 milhões de euros nestes dois meses. De relembrar que o Executivo tinha apontado um impacto orçamental de 410 milhões até outubro.

Isto significa o impacto de 61 milhões nos cofres do Estado ao longo de cada um dos nove meses em vigor.

