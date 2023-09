O comentador, que recentemente entreabriu a porta de uma candidatura às eleições presidenciais em 2026, realçou que esta “é uma medida positiva e que surtiu efeito”. Anúncio do Governo deverá acontecer ainda este mês.

4 Setembro 2023, 13h22

A medida de IVA zero, que suspende o imposto em 46 produtos alimentares, deverá prolongar-se até ao final do ano, de acordo com uma medida antecipada por Luís Marques Mendes no seu espaço regular de opinião no “Jornal da Noite” da SIC este domingo.

“Governo vai prorrogar essa medida e irá oficializar na próxima semana ou na semana seguinte. Provavelmente, a decisão será de prorrogação até ao final do ano porque entretanto vem aí o OE e esse documento irá definir todo o quadro fiscal para 2024”, começou por referir o ex-líder do PSD.

O comentador, que recentemente entreabriu a porta de uma candidatura às eleições presidenciais em 2026, realçou que esta “é uma medida positiva e que surtiu efeito. Mérito do Governo mas também do sector da distribuição que fez este acordo que possibilitou que a medida passasse do papel à prática. Sem esta medida, os preços estariam ainda mais altos.

Este cabaz entrou em vigor a 18 de abril deste ano e o Governo tinha indicado que se manteria até 31 de outubro, remetendo avaliações para mais perto da data do fim. Agora, o Executivo poderá mesmo inscrever o IVA Zero no Orçamento do Estado para o próximo ano.

Com esta medida a refletir-se nas carteiras dos portugueses – preço do cabaz de 46 bens desceu 10,06% até 17 de julho -, o Governo deverá escolher prolongá-la. Mas o balanço também tem sido positivo para as contas nacionais, uma vez que o IVA Zero tem contribuído para a descida da taxa de inflação.