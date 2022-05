Depois de aprovado na generalidade, os partidos já entregaram mais de duas centenas de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e ainda só agora arrancou o período de apresentação de iniciativas. PAN é o mais ativo com 71 propostas e prevê chegar às 250.

De acordo com os dados disponíveis no portal do parlamento, até às 18.00 horas desta quinta-feira, deram entrada na base de dados da Comissão de Orçamento e Finanças 201 propostas de alteração. ao documento que entra agora no debate na especialidade (artigo a artigo). O PS prevê dar entrada com as suas propostas no dia 13 de maio, data em que termina a ronda desta apresentação de alterações. Já PSD não tem previsão de quando o fará. A proposta de OE2022 vai ser discutida na especialidade entre os dias 23 e 25 de maio. O documento volta depois ao plenário para a votação final global, agendada para o dia 27 de maio.

