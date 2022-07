Já estão abertas as candidaturas para o programa que leva startups portuguesas à Web Summit

Já estão abertas as candidaturas para o próximo programa Road 2 Web Summit (R2WS), que todos os anos escolhe startups para representar Portugal na maior cimeira de tecnologia do mundo, a Web Summit. As inscrições decorrem até ao próximo dia 9 de setembro e estão abertas a empresas com produto mínimo viável (MVP), presença online ativa (app ou website) e número de contribuinte português.

As startups selecionadas terão condições especiais de acesso ao evento que volta a Lisboa em novembro e apoio na preparação da sua presença na conferência. Na prática, terão desconto de 50% no Alpha Pack e entrada num bootcamp que se realiza duas semanas antes da Web Summit e está subordinado a temas como “que objetivos definir para o evento”, “como fazer um pitch”, “como abordar os investidores”, ou “como navegar na aplicação do evento”.

“A Web Summit está empenhada em fornecer às startups portuguesas acesso inigualável a milhares de investidores, media e fundadores internacionais através do R2WS. Tivemos algumas startups portuguesas incríveis que passaram pelo programa, incluindo a Sound Particles, que recentemente levantou 2,5 milhões de euros”, refere o responsável de Startups do evento.

Segundo Ricardo Lima, ao longo dos anos, financiamentos como o da Sound Particles “permitiram que as startups portuguesas crescessem – já representam mais de 1% do PIB nacional – e temos a certeza de que, em 2022, voltaremos a ver um grupo entusiasmante de jovens empresas portuguesas na Web Summit”.

Há, contudo, novidades este ano. A Startup Portugal pretende que participem mais startups de impacto ou fundadas por ucranianos(as) ou grupos sub-representados no ecossistema de empreendedorismo nacional. Logo, o passe será grátis para até 25 startups que cumpram um dos seguintes critérios: startup de impacto, que construiu uma solução com impacto social ou ambiental positivo; startup com fundadores afrodescendentes; startup com fundadoras mulheres ou startup com fundadores de nacionalidade ucraniana.

“Temos contado, ao longo das últimas iniciativas, com startups representativas de diversos sectores de atividade e áreas geográficas em todo o território português, situação que contamos ver replicada neste R2WS. É gratificante acompanhar o dinamismo e o percurso de crescimento de muitas das startups que participaram na edição de 2021 tais como a sheerME, a Newsroom, a Ablute, a Swonkie ou a Volt Games”, sublinha o diretor executivo da Startup Portugal, António Dias Martins.

A Startup Portugal e a Web Summit darão prioridade a startups que nunca participaram no R2WS.