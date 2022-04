Já foram submetidas mais de 2,2 milhões de declarações de IRS

Já foram entregues à Autoridade Tributária (AT) mais de 2,2 milhões de declarações de IRS, indicam os dados divulgados no Portal das Finanças. A campanha arrancou há pouco mais de três semanas e prolonga-se até ao final de junho. Os primeiros reembolsos já começaram a ser pagos aos contribuintes portugueses.

Segundo os dados oficiais, até ao momento, foram submetidas 2.235.887 declarações Modelo 3, tendo a campanha de IRS relativa aos rendimentos obtidos em 2021 começado a 1 de abril. Os contribuintes portugueses têm até ao final de junho para entregar as suas declarações, o que tem de ser feito por via eletrónica.

De notar que, este ano, o Fisco comprometeu-se com um prazo médio de reembolso mais curto do que nos últimos anos. O Ministério das Finanças indicou que, nesta campanha, o prazo médio de reembolso deverá rondar os 12 dias para os contribuintes que aderirem ao IRS automático, com declaração pré-preenchida. E os primeiros pagamentos já estão a chegar aos portugueses.

No dia 8 de abril, a Autoridade Tributária e Aduaneira anunciou que tinha processado os primeiros reembolsos de IRS, relativos ao ano de 2021.

Entretanto, o Jornal Económico pediu um balanço atualizado às Finanças dos processamentos dos reembolsos, mas ainda não obteve resposta.

Há uma série de novidades a marcar a campanha deste ano. Por exemplo, pela primeira vez, é revelada ao contribuinte a taxa efetiva de tributação, de modo a reforçar a transparência do acerto de contas com o Fisco. Isto visto que as taxas de IRS não são fixas, mas progressivas, o que significa que o rendimento não é tributado todo à mesma taxa: uma fatia do rendimento coletável é, assim, sujeita a uma taxa média e outra a uma taxa normal, daí a necessidade de o Fisco indicar a taxa efetiva.