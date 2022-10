A cidade suíça de Genebra é a sede de uma instituição que quer fazer a diferença no universo das arts & crafts e do design.

A Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship foi fundada em outubro de 2016 por dois empresários com provas dadas na indústria do luxo, onde as manualidades são valorizadas. O empresário sul-africano Johann Rupert e o empreendedor italiano Franco Cologni, ex-presidente do grupo Richemont International e antigo presidente da Cartier International, respetivamente, entenderam que chegara o momento de promover um futuro mais humano, inclusivo e sustentável celebrando e preservando o artesanato e os artesãos contemporâneos em todo o mundo.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor