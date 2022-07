JCDecaux adquiriu participação maioritária da plataforma Displayce

A JCDecaux, empresa especializada em comunicação exterior, anunciou uma aliança estratégica com a start-up Displayce, Demand Side Platform (DSP), líder na compra e otimização de campanhas Digitais Out-Of-Home (DOOH).

Segundo a JCDecaux, esta aliança resulta da aquisição de uma participação maioritária que tem como objetivo tornar a Displayce a plataforma de compras de referência no universo da comunicação exterior digital.

Esta aquisição vem também fortalecer a expansão internacional da Displayce, através da implementação de um plano de aceleração comercial lançado no início do mês de julho. Para além dos mercados francês, belga, suíço e espanhol, o objetivo da Displayce passa por se estender também a outras geografias na União Europeia.

A Displayce é uma start-up francesa criada em 2014 exclusivamente dedicada à compra e à otimização de campanhas DOOH (Digital Out-of-Home), é a primeira plataforma programática francesa em termos de tecnologia, know-how e quantidade de ecrãs digitais referenciados em todo o mundo, dispondo de mais de 600 mil ecrãs em mais de 50 países.

“Estando ligada aos principais Supply Side Platforms (SSPs) do mercado como o DOOH, VIOOH, Broadsign e Vistar Media, a Displayce propõe a compra de soluções de medição de eficácia, graças à sua Data Management Platform (DMP), especificamente concebida para o DOOH”, refere o comunicado.

A JCDecaux reportou um volume de negócios em 2021 de 2.745 milhões de euros e conta com uma audiência diária de mais de 850 milhões de pessoas em mais de 80 países. Está presente em 3.518 cidades com mais de 10.000 habitantes e emprega 10.720 colaboradores.

A JCDecaux está cotada na Eurolist d’Euronext Paris e faz parte dos índices Euronext 100 e Euronext Family Business.

“A aliança com a JCDecaux reflete a forte aceleração da marca número um mundial em comunicação exterior, em tornar-se uma plataforma de compras de referência em comunicação exterior, mantendo-se em simultâneo aberta às maiores SSPs assim como o acesso total e direto a todos os meios do DOOH, aos anunciantes e às agências”, avança a empresa.

“A parceria vai também permitir à JCDecaux continuar a fortalecer a sua abordagem comercial, oferecendo aos seus clientes uma solução pragmática completa, desde a DSP à SSP, bem como um acesso simples e eficaz a novos métodos de compra e de planeamento inteligente”, refere o comunicado.

Além disso, dizem, “vai também permitir à JCDecaux continuar a reforçar a sua estratégia de transformação digital com o meio DOOH, já amplamente estabelecida através da aceleração da implantação de ativos digitais em todo o mundo”.

Jean-Claude Decaux, Presidente do Conselho Executivo e Co-Diretor Geral da JCDecaux diz na nota que “a Displayce é uma plataforma tecnológica pioneira e reconhecida, que soube desenvolver a programática no DOOH em França e a nível internacional. O papel da JCDecaux, número um mundial da comunicação exterior, é facilitar e acelerar o acesso ao DOOH, o segundo meio que mais cresce depois do digital nos telemóveis, para o benefício dos anunciantes e das suas agências”.

“Esta aquisição de participação inscreve-se na estratégia de transformação digital da JCDecaux. Fortalece o ecossistema tecnológico e programático do Grupo, em benefício das marcas, das agências de meios e dos parceiros, em procura constante de impacto, eficácia e conversão, graças a um DOOH qualitativo e eficiente. Com um funcionamento autónomo, a Displayce contará com o apoio da JCDecaux, nomeadamente na prossecução do seu desenvolvimento internacional, com vista a tornar-se a plataforma de compras de referência, aberta aos vários dispositivos DOOH do mercado”, conclui.

Foi também noticiado que Philippe Infante é o novo diretor-geral da direção-geral da JCDecaux Portugal. O gestor está há 19 anos ligado ao grupo internacional de publicidade exterior.