JCDecaux estabelece parceria com o centro comercial Almada Forum

A JCDecaux, empresa líder mundial em publicidade exterior, assinou um contrato com o Almada Forum, o único centro comercial em Portugal gerido pela Merlin Properties.

O valor do contrato não foi divulgado.

As novas soluções JCDecaux estarão distribuídas por todo o centro comercial, incluindo o parque de estacionamento, revela a empresa de outdoors.

“Os novos equipamentos instalados no interior do centro comercial terão uma cobertura 100% digital e estarão integrados na futura oferta programática da JCDecaux Portugal, já em 2023. Estas novas soluções farão também parte do estudo oficial de medição de audiências da publicidade exterior da PSE”, revela a JCDecaux.

Philippe Infante, Diretor-Geral da JCDecaux Portugal, refere na nota que “com as nossas soluções digitais, que possibilitam um maior dinamismo e flexibilidade às campanhas das marcas, em ambientes de elevado tráfego como este, estamos certos de que vamos continuar a contribuir para transformar um dos maiores centros comerciais do país num centro mais tecnológico e inovador”.

O novo contrato com a JCDecaux vai ao encontro da estratégia do Almada Forum, que ambiciona tornar-se mais tecnológico, inovador e interativo, orientado para um público mais conectado, segundo a empresa.

Com um total de 230 lojas e uma área bruta locável de 78.815 m², o Almada Forum é um dos maiores centros comerciais em Portugal, com 14,5 milhões de visitantes por ano.

Atualmente, a JCDecaux está presente em 35 dos centros comerciais mais movimentados do país, permitindo às marcas comunicar de uma forma adaptada aos diferentes públicos e ambientes.