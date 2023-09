Em comunicado a Juventude Comunista prenuncia-se sobre as principais medidas apresentadas ontem em Évora, pelo Primeiro Ministro, revelando que estas ignoram “a gravidade da mesma e a verdadeira urgência nacional que a falta de camas para os estudantes deslocados constitui”.

7 Setembro 2023, 18h41

A Juventude Comunista Portuguesa reagiu às medidas ontem apresentadas pelo Primeiro-Ministro, afirmando que estas “confirmam o compromisso do Governo do Partido Socialista com a manutenção dos problemas que afligem a vida da juventude. Em última análise foi comunicada, com um toque de propaganda, a falta de intenção de resolver o problema da precariedade, dos baixos salários e dos custos de frequência no Ensino Superior”.

“A JCP rejeita qualquer tentativa de enganar os estudantes com anúncios que não correspondem ao conteúdo das medidas, assim como falsas promessas e exercícios de propaganda que procuram iludir a juventude. É urgente, isso sim, o investimento na Escola Pública, o aumento geral dos salários e o fim da precariedade, a rejeição da mercantilização da natureza, a garantia do direito à Habitação, à Cultura e ao Desporto, o combate a todas à injustiça e todas as formas de discriminação”, salienta em comunicado a Juventude Comunista.

Quanto à medida da devolução das propinas a Juventude Comunista Portuguesa sublinha que “o problema essencial mantém-se: o das dificuldades financeiras dos estudantes e a falta de resposta do Governo do PS”. Já sobre a isenção de IRS, a Juventude Comunista conclui que “para além de produzir efeitos apenas em anos futuros, é de alcance muito limitado visto que a maioria dos jovens trabalhadores auferem salários baixos, tornando o impacto desta medida diminuta”.

No que toca à medida dos passes gratuitos para jovens até aos 23 anos, a Juventude Comunista afirma que “o Grupo Parlamentar do PCP apresentou no ano passado uma proposta neste sentido, visando a gratuitidade dos transportes públicos, cuja rejeição pelo Partido Socialista custou centenas de euros a milhares de jovens”.

Sobre as férias gratuitas nas pousadas da juventude para todos os que concluem o Ensino Superior, a Juventude Comunista salienta que este mecanismo não pode significar “um mecanismo de transferência de dinheiros públicos para um sector económico privado, como o turismo”.