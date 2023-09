Grande conferência do Jornal Económico, no dia 4 de outubro, vai debater o que esperar no próximo ano em áreas como a geopolítica, macroeconomia, tecnologia, política monetária e imobiliário.

15 Setembro 2023, 09h30

O Jornal Económico (JE) celebra este sábado o seu sétimo aniversário e para assinalar a ocasião organiza uma grande conferência no próximo dia 4 de outubro, no auditório da NOVA SBE, em Carcavelos, onde serão debatidos os grandes temas que vão marcar o ano de 2024.

Entre os oradores já confirmados encontram-se Álvaro Santos Pereira, Ana Figueiredo, Pedro Nuno Santos, Nuno Amado, Clara Raposo, Eduardo Catroga, Maria Celeste Hagatong, Carlos Feijó, Ana Balcão Reis e Gonçalo Saraiva Matias e António Nogueira Leite, entre outros.

Este evento procura combinar duas vertentes: por um lado, serão assinalados os sete anos de vida do Jornal Económico, num evento que contará com uma intervenção de abertura do chairman do grupo Emerald, N’gunu Tiny, principal acionista da Media9, a empresa proprietária do JE. Por outro, este será um evento que pretende olhar para o futuro, fazendo a antevisão dos grandes temas que vão marcar o próximo ano em áreas como a geopolítica, a evolução da economia mundial e portuguesa, o rumo da política monetária, o potencial das novas tecnologias, os desafios da demografia, as perspetivas para o sector financeiro e as novas tendências na mobilidade.

