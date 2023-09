Acaba de estrear, na RTP1, uma série de seis episódios sobre as histórias de mulheres que têm uma carreira de excelência dedicada à Conservação da Natureza, que fazem a diferença e inspiram os outros para esta missão fundamental.

19 Setembro 2023, 07h30

Um grupo de mulheres, cuja carreira de excelência dedicada à Conservação da Natureza tem feito a diferença na preservação de espécies ameaçadas e de habitats protegidos, serão agora as protagonistas de uma série de seis episódios com a chancela da RTP, “Guerreiras pela Natureza”.

São histórias notáveis de perseverança, altruísmo e rigor científico contados na primeira pessoa e passadas em Portugal, palco das suas conquistas, dificuldades e esperanças. Mais. Os espetadores ficarão ainda a saber como, através do seu trabalho, veem o futuro da conservação da natureza em Portugal.

No episódio de estreia, “será conhecido o trabalho realizado para a conservação dos charcos temporários, um dos habitats mais ameaçados do Planeta, que é a paixão de Carla Cruz”, pode ler-se num comunicado da RTP. Mas não só. Também se irá acompanhar “um dia de campo de Andreia Penado para conhecer as várias espécies de abelhas que sobrevivem no nosso país. E percorre-se a Serra da Estrela com Davina Falcão, que divide o seu trabalho entre a ilustração científica e a preservação das serpentes em Portugal”, refere o mesmo comunicado.

Patrícia Garcia Pereira, Andreia Dias, Sílvia Ribeiro, Helena Rio Maior, Milene Matos e Rita Alcazar são algumas das mulheres que partilham com o espetador a sua paixão e dedicação pela conservação da Natureza, nesta série que visa, igualmente, dar visibilidade a uma das prioridades das Nações Unidas, a Igualdade de Género.

Como em muitas profissões do mundo ocidental, homens e mulheres já trabalham lado a lado, dividindo responsabilidades e colhendo resultados, mas importa destacar que a Ciência é um dos territórios onde as mulheres assumem um papel de maior relevo. Assim, em cada episódio de 30 minutos, o espetador sensibilizado para a importância da preservação de ecossistemas, da flora e fauna – das delicadas borboletas às aves estepárias e rapinas – e do quanto ainda há por fazer ao nível da educação ambiental.

Cidadãos informados, conscientes ambientalmente, serão cidadãos que podem fazer a diferença. “Guerreiras pela Natureza” estreou dia 18 de setembro. Seis episódios para ver nas noites de segunda-feira na RTP1, pelas 23h11, e posteriormente disponíveis na RTP Play.