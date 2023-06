A pressão nos preços tem dominado a atualidade macroeconómica do último ano, levando a subidas expressivas dos juros nas principais economias ocidentais, como há muito não se via. Em Sintra, as principais caras da política monetária discutem vários temas, sempre com a inflação como pano de fundo no Fórum BCE que contará com presenças de Christine Lagarde e Joseph Powell.