As negociações durante esta quarta-feira mostraram otimismo quanto à decisão da Fed e a pausa que os analistas esperavam, acabou por se concretizar. A Mota-Engil destacou-se no índice de Lisboa ao ganhar quase 4%, numa sessão em que o PSI acompanhou o bom desempenho das praças europeias.

21 Setembro 2023, 07h30

A bolsa de Lisboa seguiu o sentimento positivo vivido nas congéneres europeias na sessão desta quarta-feira, a deixava transparecer boas expetativas dos investidores para a decisão da Reserva Federal (Fed) sobre as taxas de juro de referência para outubro.

A Fed acabou por não surpreender os mercados e deixou as taxas de juro inalteradas em 5,5%. A decisão foi anunciada às 19 horas de Lisboa (já depois do encerramento das praças europeias) e, por esse motivo, só vai começar a mexer com os mercados europeus já na sessão desta quinta-feira.

No entanto, Jerome Powell, presidente da Fed, abriu a porta a novas subidas: “Uma atividade económica mais forte significa que temos de fazer mais do lado das taxas”, resumiu. A Fed reviu o crescimento este ano em alta para 2,3%, bem acima dos 1,0% antecipados em junho. Para 2024, a expectativa é de 1,5%, ou seja, acima dos 1,1% anteriormente estimados.

O PSI ganhou 0,55% e terminou em 6.188,27 pontos, particularmente impulsionado pela variação nos títulos da Mota-Engil. A cotação em bolsa da construtora avançou 3,93%, até aos 3,44 euros por ação. Seguiram-se a EDP Renováveis, a valorizar 1,91%, assim como a Altri, que somou 1,69% e ainda a EDP e Greenvolt, ambas a registarem um salto de 1,63%.

Por outro lado, a petrolífera Galp derrapou 1,82%, em face das descidas observadas nos preços do petróleo, aquando do encerramento dos mercados europeus.

No que diz respeito aos mais importantes índices europeus o clima foi positivo na generalidade dos sectores.

A praça de Milão registou a maior subida, de 1,64%, ao passo que o principal índice espanhol encaixou 1,24%. Mais atrás, o Reino Unido adiantou-se 0,92% e o índice agregado Euro Stoxx 50 somou 0,81%. No caso da Alemanha houve uma subida de 0,75%, seguida pelos 0,67% observados em França.