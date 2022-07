JE e canal brasileiro BM&C News fazem parceria transatlântica

O Jornal Económico e o BM&C News, canal de informação financeira líder no Brasil, formalizaram esta semana uma parceria que inclui a produção conjunta e partilha de conteúdos jornalísticos, a organização de eventos e a colaboração em outras iniciativas que contribuam para uma sociedade mais informada e esclarecida.

A parceria entre estas duas marcas de referência na informação económica e financeira da Lusofonia permitirá fornecer conteúdos de qualidade aos cidadãos e às empresas, com uma perspetiva conjunta, em português, da atualidade global.

“A união entre os dois veículos é um marco importante para o universo económico lusófono. Ter a oportunidade de expandir os conteúdos no Brasil e em Portugal é algo que agrega valor e está alinhado com o nosso principal objetivo: informar para investir cada vez melhor”, avalia Marianne Paim, head de conteúdo digital da BM&C News.

“Esta parceria surge no âmbito do novo posicionamento do JE que tem na lusofonia o seu público alvo”, disse Raul Bragança Neto, administrador da Media9Par, empresa proprietária do Jornal Económico.

A primeira iniciativa conjunta será o lançamento do videocast “Atlantic Connection”, produzido em conjunto pela BM&C News e o Jornal Económico.

O BM&C News é o principal canal de informação económica e financeira brasileiro, sediado em São Paulo. Começou como um canal digital e deverá entrar no pay tv este ano.