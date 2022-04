JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quarta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Um familiar distante do maior opositor interno de Vladimir Putin foi morto por tropas russas em Bucha, revela a “BBC”. Ilya Navalny foi encontrado morto numa vala comum juntamente com centenas de outras vítimas.

“Sim, Ilya era um parente distante de Alexei, existe um bisavô em comum”, disse à “BBC” Pavel Navalny, ele próprio um primo do opositor russo, o autarca da aldeia de Nove Zalissya perto de Borodyanka.







O antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva apresenta hoje a candidatura à liderança do partido, num espaço em Monsanto (Lisboa), cerca de uma semana depois de ter confirmado que disputará as eleições diretas de 28 de maio.

A sessão de apresentação está marcada para as 11:00, seguida de perguntas da comunicação social.







A Assembleia da República debate hoje o Programa de Estabilidade (PE) 2022-2026 e as recomendações do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda, do Chega e da Iniciativa Liberal (IL).

O início da sessão plenária está previsto para as 15:00, com a abertura de seis minutos a cargo do Governo, assim como o encerramento.







As empresas e startups podem, a partir desta quarta-feira, candidatarem-se ao concurso de teste a produtos inovadores que é financiado com 150 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). As inscrições para a Rede Nacional de Test Beds decorrem até ao próximo dia 17 de junho.

O apoio do PRR para a testagem de produtos e serviços pode ir até cerca de 7,5 milhões de euros por cada organização. O objetivo é disponibilizar condições necessárias às empresas para testarem as suas soluções em espaço físico ou através de uma simulação virtual.







A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, vai estar reunida esta quarta-feira com os sindicatos que representam os trabalhadores da Administração Pública. Isto uma semana depois de o Governo ter apresentado à Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2022, que não contemplam aumentos salariais intercalares para os funcionários do Estado, apesar da escalada da inflação.

Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, desta vez, o Executivo de António Costa não se sentou à mesa com os sindicatos da Função Pública antes de entregar a proposta orçamental no Parlamento, para lhes dar conta das medidas que lhes dizem respeito.







O parlamento da Lituânia, através de uma votação, proibiu a exibição pública da letra “Z”, a fita preta e laranja de São Jorge e outros símbolos que possam ser interpretados como formas de apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo a “Reuters”.

Os veículos do exército russo em território ucraniano são marcados com a letra “Z” e, consequentemente, pessoas que apoiam a invasão utilizam o símbolo para mostrarem o seu alinhamento político e ideológico com a ação militar desencadeada por Moscovo.