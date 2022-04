JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quarta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

A Comissão Europeia disse hoje que está a preparar uma resposta à Rússia pelo corte no abastecimento de gás à Polónia e à Bulgária a partir de hoje.

“Esta é outra tentativa de a Rússia usar gás como um instrumento de chantagem. Isto é injustificado e inaceitável. Mais uma vez, mostra que não se pode confiar na Rússia como fornecedora de gás”, disse hoje a presidente da Comissão Europeia em comunicado.







A petrolífera estatal russa Gazprom vai suspender o fornecimento de gás à Bulgária a partir de quarta-feira, no mesmo dia em que o primeiro-ministro búlgaro tem previsto um encontro com o Presidente da Ucrânia, em Kiev.

“A parte búlgara cumpriu plenamente com as suas obrigações e realizou todos os pagamentos requeridos ao abrigo deste acordo, de forma oportuna, rigorosa e em conformidade com as suas cláusulas”, reagiu a empresa búlgara ao comunicado em que a Gazprom anunciou o corte do fornecimento de gás a partir de quarta-feira, noticia a agência espanhola de notícias, a Efe, citando os meios de comunicação da Bulgária.







Franz Baumann, ex-secretário-geral Adjunto da ONU, disse hoje à Lusa que teme que a guerra iniciada pelo Rússia na Ucrânia leve ao fim das Nações Unidas, pedindo uma maior ação do secretário-geral, António Guterres.

“Eu estou muito preocupado com o futuro da Organização das Nações Unidas (ONU). Passei muito anos na ONU, passei por muitos países e continentes, e temo que este possa ser o fim da Organização. Porque a ONU foi criada no fim da II Guerra Mundial para prevenir guerras como esta e manter a paz internacional”, afirmou Baumann.







A proposta do Governo que adia a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para quando estiver criada a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), ainda sem data, vai ser hoje debatida na Assembleia da República.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que tinha sido decidida pelo anterior Governo e aprovada em novembro de 2021 no parlamento, estava prevista para 12 de maio, mas o executivo decidiu agora adiar a reforma daquele serviço de segurança, justificando o adiamento com a necessidade de amadurecer as alterações previstas, nomeadamente ao nível da formação de quem ficará no controlo aeroportuário.







Maria José Fernandes toma posse esta quarta-feira, 27 de abril, como presidente do Conselho Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP). A tomada de posse realiza-se no Auditório Nobre do Instituto Politécnico de Setúbal.

Na cerimónia, o CCISP agracia com a Medalha de Ouro de Mérito Manuel Heitor, ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior cessante, pelo “trabalho de excelência desenvolvido em prol da afirmação do ensino superior português e da investigação, ao nível nacional e internacional”.







A instrução do processo BES/GES arrancou nesta terça-feira, 26 de abril, no Campus da Justiça, em Lisboa, após ter sido adiado por duas vezes, devido a problemas de saúde do juiz Ivo Rosa que vai decidir que arguidos seguem ou não para julgamento e por que crimes.

Começaram a ser ouvidas quatro testemunhas arroladas pelo arguido João Pereira, ex-responsável pelo departamento de “compliance” do BES, entre as quais o ex-banqueiro José Maria Ricciardi.