JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quarta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







A Comissão Europeia anunciou hoje que os estados-membros vão impor um embargo ao petróleo russo e aos produtos refinados.

“Vamos descomissionar o fornecimento de petróleo no espaço de seis meses e de produtos refinados até ao fim do ano”, disse Ursula Von der Leyen hoje no Parlamento Europeu.







Os lucros da EDP Renováveis dispararam 75% para 66 milhões de euros no primeiro trimestre face a período homólogo.

O EBITDA subiu 46% para 394 milhões de euros devido a uma “melhor evolução de top line devido à excelente performance operacional do portfólio base”.







Anabela Carvalheira disse esta quarta-feira de manhã à Lusa que a paralisação, a oitava desde o início do ano, tinha às 06h35 uma adesão de cerca de 100%, adiantando que já foram entregues na terça-feira pré-avisos de greve para os dias 18 e 27 deste mês entre as 05h00 e as 09h00.

“[O pré-aviso de greve] tem a ver com as condições de trabalho, a falta de efetivos e o clima por parte da direção relativamente aos trabalhadores”, referiu.







A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira, apenas com a abstenção da Iniciativa Liberal (IL), a proposta de gratuitidade dos transportes públicos na cidade para residentes jovens e idosos.

Antes da votação da proposta neste órgão deliberativo do município, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), apelou a “um voto unânime”, considerando que aprovação representa “um dia histórico” para a cidade, porque a medida tem “uma importância direta para o impacto da vida dos lisboetas”.







A NOS teve lucros de 41,1 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma subida de 34,6% em relação ao mesmo período de 2021. As receitas consolidadas da operadora de telecomunicações aumentaram, em termos homólogos, 10,6% para 373,4 milhões de euros, dos quais para 365,8 milhões de euros são das comunicações (+9%).

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado cresceu 4,8% para 159,4 milhões de euros em relação ao mesmo trimestre do ano passado, de acordo com o relatório financeiro divulgado esta terça-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).