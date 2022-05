JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quarta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Vladimir Putin está preparado para uma longa guerra na Ucrânia. Nem mesmo uma vitória russa no leste do país pode colocar fim ao conflito, segundo uma análise dos serviços de inteligência norte-americanos, revela hoje a “BBC”.

O relatório é divulgado no dia em que o presidente ucraniano anunciou que forças ucranianas reconquistaram várias aldeias a norte da cidade de Kharkiv, a segunda maior do país e localizada no leste do país.







A ministra espanhola da Economia recusou-se a posar numa fotografia por ser a única mulher, segundo a agência “Efe”.

O episódio teve lugar no início do Fórum de Líderes de Madrid, um evento sobre liderança empresarial, organizado pela Confederação Empresarial da capital espanhola (CEIM-CEOE).







A Benfica SAD vai avançar com uma oferta pública de subscrição de obrigações, com maturidade de três anos, taxa de juro bruta fixa de 4,60% ao ano e montante inicial de 40 milhões de euros.

“Este empréstimo obrigacionista visa a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento da Benfica SAD”, lê-se no prospeto enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).







O Parlamento vai votar esta quarta-feira o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audição do primeiro-ministro “sobre o alegado envolvimento no acolhimento de refugiados, em alguns concelhos, de associações que fazem parte das instituições de propaganda russa”. A votação vai ter lugar na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias.

Em declarações à “CNN Portugal”, o líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, explicou que para além das audições que vão avaliar as questões relacionadas com os direitos humanos dos refugiados ucranianos, existem outras matérias importantes que devem ser esclarecidas pelo primeiro-ministro. “Há aqui questões que remetem para a segurança do Estado, e quem diz segurança, diz segurança e estabilidade das instituições, e diz a segurança dos cidadãos, sejam eles portugueses, estrangeiros residentes em Portugal ou os refugiados”, defende.







O Governo ruma esta quarta-feira à Concertação Social para discutir com as confederações patronais e com as centrais sindicais a Agenda do Trabalho Digno e o acordo de parceria PT2030, bem como o acordo sobre competitividade e rendimentos, que deverá ficar fechado até ao outono, de acordo com a expectativa sinalizada pelo primeiro-ministro, António Costa.

No que diz respeito à Agenda do Trabalho Digno, em causa está um pacote de alterações à lei laboral, que já passou pela Concertação Social na legislatura anterior, mas não mereceu “luz verde” nem da parte dos patrões, nem da parte dos representantes dos trabalhadores.







O grupo Media Capital anunciou hoje que a TVI foi “absolvida no denominado processo Banif”.

“Num caso que remonta a 2015, a estação e o então Diretor de Informação, Sérgio Figueiredo, foram acusados da prática de 1 crime de ofensa à reputação económica por terem avançado uma notícia que dava conta da resolução do banco”, segundo o comunicado.