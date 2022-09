JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quarta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







Quinze Estados-membros, entre os quais Portugal, subscreveram a carta conjunta enviada na terça-feira à Comissão Europeia a reclamar um teto para o preço do gás importado, matéria que deverá ser discutida no Conselho extraordinário de Energia de sexta-feira.

Subscrita por 12 Estados-membros ao início de terça-feira – Bélgica, Itália, Espanha, Portugal, Polónia, Grécia, Malta, Lituânia, Letónia, Eslovénia, Croácia e Roménia –, a missiva dirigida à comissária europeia da Energia, Kadri Simson, reuniu ainda ao longo do dia mais três assinaturas, incluindo a da ministra da transição energética de França, a que se juntaram Bulgária e Eslováquia, de acordo com a versão final, à qual a Lusa teve acesso.







“Trata-se de uma nova violação à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, no contexto de violações sistemáticas dos direitos humanos”, disse Borrell através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter.

“Nós saudamos a coragem dos ucranianos que continuam a opor-se e a resistir à invasão russa” acrescentou o chefe da diplomacia do bloco europeu.







A Galp anunciou que vai investir cinco mil milhões de dólares (5,2 mil milhões de euros) no Brasil nos próximos 10 a 15 anos.

O objetivo é continuar a investir na produção petrolífera, mas também em energias renováveis, segundo revelou o presidente executivo da Galp em entrevista à “Bloomberg”.







“Na Europa anunciam uma recessão da economia, porque a Europa e os Estados Unidos optaram pelo suicídio económico, tentando matar a Rússia”, disse o governante, durante um ato público transmitido pela televisão estatal venezuelana.

Maduro previu que “se anuncia uma grande recessão mundial”, numa altura em que a Venezuela “bate o recorde mundial de crescimento económico da economia real, não petrolífera”, que disse ser superior a 20% no atual trimestre.







A Deco Proteste revela nesta terça-feira, 27 de setembro, que os pais estão com maior dificuldade em pagar as despesas escolares dos filhos este ano, dando conta de que quase três em cada dez confessam mesmo ser “impossível” enfrentar alguns gastos. As conclusões constam de um estudo desta organização de defesa do consumidor:

“Comparando com o ano letivo anterior, 54% dos agregados familiares afirmam estar com mais dificuldades em fazer face aos custos com a escola dos filhos. Menos de metade (42%) conseguem pagar a maioria das despesas, mas não todas. E quase três em cada dez confessam ser impossível enfrentar alguns gastos”, avança a Deco Proteste.







A empresa sueca Klarna, que está prestes a completar o primeiro ano de operação em Portugal, revelou esta quarta-feira que já são mais de 200 mil os consumidores portugueses que têm uma conta ativa na fintech que lhes dá flexibilidade de decidir como e em quantas vezes querem pagar as suas compras.

Em termos de empresas, a Klarna trabalha atualmente com mais de 870 marcas em Portugal, entre as quais a Samsung, a About You, a Adidas, a Showroomprive, a Emma Sleep, a Gato Preto, a Xiaomi Store, a Sklum, entre outras.







A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, assegurou que, caso as três fugas detetadas nos gasodutos submarinos Nord Stream no mar Báltico sejam uma “ação de sabotagem”, haverá “uma forte resposta”.

“Agora é primordial investigar os incidentes, obter total clareza sobre os eventos e porquê. Qualquer interrupção deliberada da infraestrutura energética europeia ativa é inaceitável e levará à resposta mais forte possível”, disse Von der Leyen.