JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quarta-feira

São ao todo 3.881 Pequenas e Médias Empresas (PME) que são esta quarta-feira distinguidas com o estatuto PME Excelência que é atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal (no caso das empresas do Turismo) em parceria com um conjunto de bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua.

Do universo das 11.228 empresas distinguidas com o Estatuto PME Líder 2021, com base nos seus níveis de solidez e de desempenho económico-financeiro, as 3.881 empresas agora distinguidas com o estatuto PME Excelência 2021 são responsáveis, em conjunto, por mais de 123 mil postos de trabalho, revela o organismo público em comunicado.







O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje o pagamento de uma prestação extraordinária de 240 euros para um milhão de famílias que recebem prestações mínimas ou que beneficiem da tarifa social da energia.

A medida será aprovada em Conselho de Ministros na quinta-feira e foi anunciada durante uma entrevista à revista Visão, que será divulgada na íntegra igualmente na quinta-feira.







O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, e o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, deverão conhecer, nas próximas horas, a acusação do Ministério Público no caso EDP. Em causa estarão crimes por corrupção ativa e passiva para ato ilícito devido a alegados subornos superiores a cinco milhões de euros pagos pelo ex-líder do BES a Pinho, para favorecer os interesses do BES no governo de José Sócrates, entre os anos de 2005 e 2009, quando era ministro da Economia.

A acusação visa também a mulher de Pinho por branqueamento de capitais, por ter ajudado a dissimular os alegados proveitos ilícitos do marido.







O Grupo SATA juntou-se à causa da ‘United For Wildlife’, com a assinatura da declaração do Palácio de Buckingham, que tem como um dos seus propósitos o combate ao comércio ilegal de animais selvagens.

Com a assinatura da Declaração do Palácio de Buckingham, o Grupo SATA vai incentivar os seus parceiros de negócios a participarem no esforço conjunto (Transport TaskForce), “sensibilizando-os para a problemática, assim como procurará alertar os seus clientes, em particular os passageiros, para a necessidade de exercerem uma vigilância coletiva para um problema que continua a existir, e que faz uso da rede de transportes internacionais, por entre os quais se encontra a aviação comercial”, diz o Grupo SATA.







A circulação ferroviária na Linha do Leste estava às 07:00 de hoje suspensa entre Portalegre e Elvas e a Estação de Algés, Cascais, mantinha-se sem serviço comercial na sequência do mau tempo, segundo a Infrestruturas de Portugal.

Num balanço feito à Lusa às 07:00 de hoje, a Infraestruturas de Portugal (IP) adianta que na região de Lisboa foi restabelecida na Linha do Norte a circulação em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria.







O Governo e os parceiros sociais voltam hoje a reunir-se na Concertação Social e em discussão vai estar o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e a apresentação da Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social.

Na reunião anterior, o Governo apresentou uma proposta às confederações patronais e às centrais sindicais para permitir que as empresas usem as verbas que descontaram nos últimos anos para o FCT em apoio à formação e custos com habitação de jovens trabalhadores, disse então a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.







O presidente da câmara de Kiev afirmou que várias explosões ocorreram hoje na capital ucraniana.

“Explosões no bairro Shevchenkivsky. Os serviços [de emergência] estão a caminho”, escreveu Vitali Klitschko, na plataforma Telegram.







Todos os distritos de Portugal continental estão a partir das 09:00 de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos nos 18 distritos vão manter-se até às 18:00 de hoje.







A ministra Elvira Fortunato anunciou esta terça-feira, 13 de dezembro, no Parlamento, que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai dar início ao processo de revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica e definição de um Regime de Carreira Docente no Ensino Superior Privado no próximo ano.

E comprometeu-se com uma data: “Esse trabalho, que será desenvolvido durante o primeiro semestre de 2023, estimulará uma maior integração entre as atividades letivas de ensino superior e as de investigação científica, assumindo a importância de uma convergência crescente entre as dimensões docentes e de investigação nas instituições de ensino superior”, afirmou a ministra aos deputados.







Nos corredores da Cimeira EUA – África, o mood é de grande expetativa face ao pacote financeiro que está a ser fechado entre o governo angolano e o Eximbank.

Depois do fórum de negócios onde João Lourenço foi um dos dez lideres a discursar, sucedem-se vários meetings com secretários de Estado americanos, de forma a fortalecer as relações entre os dois países.