JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

Numa altura em que o mercado da canábis medicinal continua a ganhar relevo em Portugal, a empresa inglesa que produz e comercializa produtos à base de canabidiol (CBD), dá entrada em território nacional. Dois anos depois de ter sido permitido o uso de canábis para fins medicinais em Portugal, o mercado do CBD tem vindo a crescer no país, tendo sido apontado pelo European Cannabis Report como um que pode chegar aos 1.100 milhões de euros em 2028.

Fundada em 2019, a Naturecan arranca assim com as operações no seu 109º país onde promete disponibilizar um portefólio de produtos para ajudar quem sofre de ansiedade e dores crónicas, tudo à base da componente da planta de canábis com efeitos benéficos para o bem-estar físico e mental.







O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse ontem que a solução imediata para Avenida Almirante Reis passa por “acabar com metade da ciclovia”, ressalvando que a longo prazo deve existir um projeto de reperfilamento desta artéria.

“Temporariamente vamos resolver uma parte do problema que é retirar já uma parte daquela ciclovia para escoar o trânsito, mas no longo prazo aquela avenida tem de ter duas faixas nos dois lados e, depois, pode ter a ciclovia, mas isso tem de ser um projeto de reperfilamento da própria Almirante Reis”, afirmou Carlos Moedas, na reunião pública do executivo camarário.







A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) confirmou esta quarta-feira, 30 de março, informações avançadas pela DECO, de que a procura por medicamentos com iodeto de potássio aumentou devido aos conflitos no leste europeu. No entanto, o Infarmed esclarece que a procura não se traduziu num aumento nas vendas destes tipos de medicamentos, reforçando que só podem ser dispensados mediante prescrição médica.

“Recordamos que os medicamentos autorizados e comercializados em Portugal contendo iodeto de potássio se destinam à correção de deficiências nutritivas e à prevenção de defeitos do tubo neural e de distúrbios neurológicos do feto durante a gravidez. Estes medicamentos apenas podem ser dispensados mediante prescrição médica”, escreve o Infarmed numa nota enviada ao Jornal Económico.







Os petroleiros russos estão a desligar os seus localizadores para não serem detetados nos mares em todo o mundo. Estes navios contam com um sinal transmissor que lhes permite ser detetado por satélites, mas estes estão a ser desligados de forma a ocultar os países de destino do petróleo russo.

A informação é revelada pela “CNN” que destaca que o Governo norte-americano considera esta atividade oculta uma má-prática marítima que é usada para contornar sanções.







A Associação Mutualista Montepio Geral vai levar esta quinta-feira à Assembleia dos Representantes o relatório e contas de 2021 (das contas individuais). Dia 31 de março é de resto a data limite para a aprovação das contas de 2021 a apresentar pelo Conselho de Administração liderado por Virgílio Lima.

O Jornal Económico sabe que os resultados líquidos da Mutualistas são positivos em cerca de 40 milhões de euros. O que compara com prejuízos de 17,9 milhões em 2020.