JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







Ainda não se sabe valores, mas a imprensa local diz que Roman Abramovich, o ainda dono do Chelsea que está a ser forçado a vendê-lo devido à ligação que tem ao regime de Vladimir Putin, vai agora comprar um outro clube.

De acordo com o “Jogo”, depois dos rumores do interesse do oligarca russo na compra de um novo clube de futebol, a imprensa turca avança que já há um acordo para a compra do clube turco Goztepe.







O presidente ucraniano aceitou o convite realizado pelo Parlamento português e vai dirigir-se aos partidos portugueses, revela a “TSF” esta manhã. O convite foi enviado por Marcelo Rebelo de Sousa depois da votação, que apenas contou com o voto contra o PCP.

O anúncio foi realizado por Augusto Santos Silva, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e atual presidente da Assembleia da República, à “TSF”. De acordo com a publicação, a embaixadora da Ucrânia em Portugal confirmou a Santos Silva, esta manhã, que Volodymyr Zelensky está disponível para dirigir umas palavras aos deputados portugueses.







A Bosch pretende contratar, até ao final deste ano, 250 colaboradores com “perfis especializados” nas áreas das tecnologias de informação e da engenharia de ‘software’, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a Bosch acrescenta que aqueles profissionais se destinam ao centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D) de Braga.







O porta-voz do presidente ucraniano confirmou que a presidente da Comissão Europeia se vai deslocar a Kiev na sexta-feira para uma reunião, revela a “Reuters”. Já se sabia, desde terça-feira, que Ursula von der Leyen e Josep Borrell se iam deslocar à capital ucraniana para uma reunião de emergência com Zelensky.

Por razões de segurança, o porta-voz de Volodymyr Zelensky não deu grandes detalhes do local e do assunto da reunião entre a líder da União Europeia e o líder ucraniano, apesar de apenas existirem dois assuntos em cima da mesa: apoio à Ucrânia e sanções à Rússia.







Um almoço discreto em maio de 2013 entre Roman Abramovich e Alexander Boroda, rabino e presidente da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, correu bem e foi fundamental para o oligarca russo se conseguir naturalizar como cidadão português em 2021, revela o “Público”.

A certificação do rabino atestou que Abramovich tinha origens sefarditas, algo que lhe concedeu a naturalidade portuguesa. “Confirmo que Roman Abramovich preserva os rituais sefarditas, estilo de vida, tradições e costumes alimentares”, é “descendente de judeus sefarditas”, “preserva o sentimento de ligação a Portugal”, é também membro integrante da comunidade sefardita e “descendente de portugueses”, tornando-o então num “judeu sefardita português”, terá escrito Boroda no certificado de nacionalidade.







O Programa do XXIII Governo Constitucional começa hoje a ser debatido no parlamento numa sessão plenária que será aberta pelo primeiro-ministro, António Costa.

Com apoio maioritário garantido, o documento contém as políticas estruturais para a legislatura e será em breve complementado com medidas orçamentais de resposta à crise.







Nasceu uma nova sociedade de capital de risco em Portugal onde o foco é o impacto social. Chamada EX Capital, a empresa lançada formalmente esta quinta-feira tem por trás a equipa que fundou o unicórnio Sword Health – os portugueses Virgílio Bento, Márcio Colunas, André Eiras, Fernando Correia e Ivo Gabriel – e conta com 5 milhões de dólares (cerca de 4,6 milhões de euros) para investir a cinco anos.

A EX Capital é uma sociedade por quotas, independente da Sword Health, e pretende investir em startups tecnológicas, de qualquer parte do mundo, que sejam promissoras à escala global. Mas há uma particularidade: visa auxiliar fundadores com menor representatividade e dar-lhes acesso a investimento. Todo o dinheiro desta sociedade são contributos individuais de cada um dos cinco sócios. Ou seja, este fundo de investimento não está aberto a capital externo.







Comprar casa nos distritos de Lisboa e Faro já custa mais de meio milhão de euros. Esta é uma das principais conclusões do estudo sobre a evolução dos preços médios de venda e arrendamento em Portugal relativos ao primeiro trimestre de 2022, divulgado pela plataforma imobiliária ‘Imovirtual’ esta quarta-feira, 6 de abril.

Na capital portuguesa o preço médio de uma habitação no período em análise é de 590.821 mil euros, enquanto no distrito algarvio é agora de 514.291 mil euros. Destaque também para a Região Autónoma da Madeira (398.069 mil euros) e o Porto (342.704 mil euros) como as regiões mais caras para comprar casa.







A organização do torneio de Wimbledon (AELTC) questionou o governo britânico sobre a possibilidade de tomar unilateralmente a decisão de excluir do torneio deste ano os atletas de nacionalidade russa ou bielorrussa. Os tenistas em causa têm sido impedidos de representar o respetivo país, mas é-lhes participar sob bandeira neutra. Contudo, neste caso existe mesmo a possibilidade de serem afastados.

A informação foi divulgada em comunicado pela AELTC, que lembra que se trata de uma questão “complexa e desafiante” e sublinha que o plano é divulgar a decisão “até meio de maio.”