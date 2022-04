JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Pelo segundo ano consecutivo, o mínimo de existência vai ser sujeito a um aumento extraordinário. A proposta de Orçamento do Estado para 2022 entregue esta quarta-feira no Parlamento prevê uma subida de 200 euros face ao valor que resulta da fórmula legal, ficando, assim, isentos de IRS mais 170 mil agregados familiares de baixos rendimentos.

“No IRS a liquidar no ano de 2022, relativo aos rendimentos auferidos em 2021, acrescem 200 euros ao valor do mínimo de existência que resulta da fórmula legal”, indica o Governo, no relatório que acompanha a proposta orçamental apresentada por Fernando Medina. O objetivo desta medida é “compensar as famílias com menos rendimentos pelos efeitos económicos da pandemia”.







A fatia do IVA suportado na aquisição de medicamentos de uso veterinário que pode ser deduzida à coleta do IRS vai subir de 22,5% para 35%. A medida consta da proposta de Orçamento do Estado para 2022, que foi entregue à Assembleia da República esta quarta-feira, dia 13 de abril, pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

Todos os anos, os contribuintes portugueses podem abater à coleta de IRS uma percentagem do IVA suportado com uma série de despesas, como a reparação e manutenção de automóveis, a restauração, os cabeleireiros e os veterinários, desde que tenham pedido fatura.







A Ucrânia anunciou hoje a retirada de civis através de nove corredores humanitários, inclusive da cidade de Mariupol, no sudeste do país, um dia após a suspensão devido às violações russas do cessar-fogo, segundo as autoridades ucranianas.

“Nove corredores humanitários estão planeados para hoje”, escreveu a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, numa mensagem publicada na rede social Telegram.







Pelo menos 115 pessoas morreram nas Filipinas, na sequência da passagem da tempestade tropical Megi, indicou hoje o mais recente balanço oficial divulgado pelas autoridades.

A maioria das vítimas resultou de aluimentos de terras e inundações causadas pela a tempestade mais forte a atingir o arquipélago este ano, e mais de 100 pessoas continuam desaparecidas.







O antigo dirigente do PSD Jorge Moreira da Silva confirmou hoje que será candidato à liderança social-democrata pelo momento difícil que o partido e o país atravessam e por entender ter um “projeto capaz de renovar” o PSD.

Em comunicado, Jorge Moreira da Silva começa por anunciar a sua demissão das funções de Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento, na OCDE, cargo que ocupava desde 2016, em Paris, e cujo exercício seria incompatível com a sua candidatura.







A Alemanha poderá estar perto de entrar numa “profunda recessão”, caso o país deixe de importar gás russo, alertaram esta quarta-feira, 13 de abril, alguns dos principais analistas do país. No total, o prejuízo resultante do corte poderá ascender a 220,5 mil milhões de euros em produção económica nos próximos dois anos.

As previsões foram emitidas, conjuntamente, por cinco institutos económicos alemães, os quais acrescentam que o do Produto Interno Bruto (PIB) do país poderá aumentar apenas 1,9% em 2022, seguido de uma contração de 2,2% em 2023. Caso a Alemanha não interrompa as importações de gás russo, o crescimento do PIB ascenderá aos 2,2% este ano.







O Benfica terminou a campanha na Liga dos Campeões esta noite, 13 de abril, frente ao Liverpool, em Anfield. As ‘águias’ partiram em desvantagem para a segunda mão da eliminatória com o emblema inglês, após a derrota por três bolas a uma em Lisboa, e acabaram por empatar a três golos em Inglaterra, permitindo ainda assim um encaixe adicional de 900 mil euros mas também a despedida da competição.

Os golos foram apontados por Gonçalo Ramos (32′), Roman Yaremchuk (73′) e Darwin Nuñez (81′). Pelo Liverpool, Konaté (21′) e Roberto Firmino (55′ e aos 65′) foram os autores dos golos.







O Governo não prevê uma verba para o Fundo de Resolução, para depois injetar no Novobanco, este ano, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 entregue esta quarta-feira no Parlamento, tal como aconteceu no documento que foi apresentado no ano passado e chumbado pelo Parlamento.

“Tomámos muito boa nota daquilo que o Fundo de Resolução transmitiu sobre o assunto” e “ficamos naturalmente satisfeitos com o facto de não irmos fazer nenhum novo pagamento relativamente ao dossiê do Novobanco”, afirmou Fernando Medina, ministro das Finanças, esta quarta-feira, na apresentação da proposta de Orçamento do Estado para este ano, repetindo as palavras do seu antecessor: “Não, não está prevista nenhuma transferência para o Novobanco”.