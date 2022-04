JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







Os serviços de inteligência dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia possuem informações de que a Rússia se prepara para lançar ciberataques em grande escala contra os aliados da Ucrânia, alertaram na quarta-feira estes países.

Os cinco países, que formam a aliança de serviços secretos “Five Eyes”, especificaram que Moscovo pode usar grupos de ‘hackers’ para lançar ataques contra estados, instituições ou empresas.







A Rússia garante que já controla toda a cidade de Mariupol, com exceção da fábrica de Azovstal, onde se encontram barricados alguns militares ucranianos, avança a “AFP”. A tomada da cidade portuária aconteceu esta manhã e Vladimir Putin foi informado da conquista pelo ministro da Defesa, com as informações internacionais a adiantarem que o presidente russo congratulou a “libertação bem sucedida”.

A “Reuters” adianta que o ministro da Defesa da Rússia foi informado da existência de resistentes ucranianos na fábrica, um local com bunkers e vários túneis de fuga, e que estarão cerca de dois mil militares espalhados pelo espaço. No entanto, cerca de 1.478 renderam-se até ao dia de ontem, diminuindo a força das tropas ucranianas.







A Câmara de Lisboa debate e vota hoje a proposta do presidente do município, Carlos Moedas, para tornar gratuitos os transportes públicos dentro da cidade para jovens e idosos que tenham residência fiscal no município.

A proposta de Carlos Moedas, que governa a Câmara Municipal de Lisboa (CML) sem maioria no executivo, prevê um acordo entre o município e a empresa TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, que será válido “até 31 de dezembro de 2025” e estabelece a gratuitidade para jovens entre os 13 e os 18 anos, estudantes do ensino superior até aos 23 anos, incluindo a exceção dos inscritos nos cursos de medicina e arquitetura até aos 24 anos, e maiores de 65 anos, em que o requisito comum para todos é ter residência fiscal no concelho.







O Partido Comunista Português (PCP) não vai estar presente no discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Assembleia da República. A decisão foi confirmada pela deputada comunista Paula Santos, esta quarta-feira, 20 de abril.

“O que aqui salientamos é que estamos a tratar de uma sessão que já assistimos em outros parlamentos, onde houve a intervenção do presidente da Ucrânia, e essa intervenção não é um contributo para a paz. Aliás há sempre um apelo para intervenção da NATO na guerra, uma lógica do confronto para continuar uma situação e não encontrar uma situação pacífica para a paz”, referiu.







Os atletas russos vão ser impedidos de competir na edição deste ano do torneio de Wimbledon, segundo divulgou esta quarta-feira o site de desporto “Sportico”. A decisão deve-se à invasão russa da Ucrânia, que a Rússia descreve como uma “operação militar especial”.

A AELTC, que organiza aquele Grand Slam, já tinha informado que estava em conversações com o governo britânico tendo em vista uma eventual decisão de excluir da competição os tenistas russos mas também os bielorrussos, já que este país se tem colocado ao lado de Moscovo no tema da guerra. De acordo com o Sportico, a decisão de afastar os atletas de nacionalidade russa já foi tomada, mas ainda não é certo se os atletas bielorrussos também vão ser afastados de Wimbledon.