JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

A Kantar anunicou hoje que vai instalar o seu primeiro centro global de tecnologia e inovação (GTI hub) no Porto. A empresa é especialista em análise de dados e consultoria para marcas.

Este centro visa desenvolver “tecnologias avançadas consideradas estratégicas para a diferenciação da Kantar”.







O secretário-geral da ONU está na Ucrânia para um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas antes fez questão de visitar algumas das cidades afetadas pelo conflito armado e pelos mísseis russos.

Numa das primeiras declarações desta quinta-feira, em Borodyanka, António Guterres afirmou que “uma guerra no século XXI é um absurdo” e mesmo um crime para a humanidade e para quem tem de passar por estes atentados, como é o caso do povo ucraniano.







A proposta da Comissão Europeia de suspender, por um ano, os direitos sobre todas as exportações ucranianas para a União Europeia (UE) permitirá “apoiar ao máximo a atividade económica”, referiu ontem o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

“Esta [medida] permitir-nos-á apoiar a atividade económica tanto quanto possível na Ucrânia e preservar a nossa produção nacional”, frisou Zelensky numa mensagem de vídeo divulgada na rede social Telegram.







Roger Schmidt já assinou contrato com o Benfica para as próximas duas temporadas, mais uma de opção, revela hoje o jornal desportivo “Record”. O treinador alemão vai receber 1,8 milhões de euros líquidos por temporada.

O seu salário vai ficar abaixo do auferido pelo anterior treinador do Benfica: Jorge Jesus recebia três milhões de euros líquidos por época (seis milhões brutos), destaca, por sua vez, o “CM”. O alemão vem acompanhado de dois membros da sua atual equipa técnica: Jorge Wolf (adjunto) e Benjamin Kugel (preparador físico).







O secretário-geral da ONU, António Guterres, vai encontrar-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esta quinta-feira em Kiev para conversar sobre a situação do país que foi invadido pela Rússia a 24 de fevereiro. Esta semana, o português já se encontrou com Vladimir Putin e Sergey Lavrov, mas também com Erdogan, um dos mediadores do conflito.

À chegada à capital ucraniana, Guterres disse aos jornalistas que a “prioridade das prioridades” era estabelecer um corredor humanitário a partir da fábrica de Azovstal, em Mariupol, na sexta-feira. Contudo, salvaguardou que “é preciso que estejam garantidas as condições necessárias para o fazer” e que, por isso, não há garantias que se concretize.







O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que espera que a ideia de abrir alguns corredores humanitários na Ucrânia tenha “pernas para andar” após o encontro entre António Guterres e Volodymyr Zelensky.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e o presidente ucraniano reúnem-se na quinta-feira, em Kiev, depois de o português se ter encontrado com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, em Moscovo, para mediar o conflito.