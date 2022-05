JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, assinalou hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa, numa mensagem em que salientou que o futuro desta língua depende de cada cidadão que a fala e escreve.

Augusto Santos Silva está desde quarta-feira no Brasil, país onde está a realizar a sua primeira visita oficial enquanto presidente da Assembleia da República e onde representará Portugal nas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.







O jornal norte-americano New York Times noticiou que as informações fornecidas pelos serviços secretos dos Estados Unidos aos militares ucranianos levaram à morte de vários generais russos perto da linha da frente.

O diário, que citou fontes não identificadas dos serviços secretos norte-americanos, escreveu, na quarta-feira, que as informações incluíram “determinar a localização e outros detalhes do quartel-general móvel do exército russo, que se desloca regularmente”.







A Rússia anunciou na noite de hoje um cessar-fogo de três dias no complexo metalúrgico de Azovstal, na cidade portuária ucraniana de Mariupol, abrindo um corredor humanitário para retirar civis.

“As forças armadas russas vão abrir um corredor humanitário das 08:00 às 18:00, horário de Moscovo [das 06:00 às 16:00, horário de Lisboa] nos dias 05, 06 e 07 de maio do local da fábrica metalúrgica de Azovstal para retirar civis”, adiantou o Ministério da Defesa russo em comunicado.







O PAN quer ver isentos de IVA bens alimentares essenciais como massa, arroz e pão, de forma a combater a subida de preços generalizada em Portugal e os seus efeitos junto das famílias mais vulneráveis à inflação.

O partido apresentou a Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª, que sugere um aditamento à proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) de forma a isentar de IVA a compara de bens alimentares essenciais.







A camisola que Diego Maradona usou quando marcou o golo da “Mão de Deus” e, no mesmo jogo, o tento considerado como o “golo do século” pela Argentina contra a Inglaterra no Campeonato do Mundo de 1986, foi vendida por 8,4 milhões de euros — o valor mais alto de sempre pago por um artigo desportivo.

A camisola pertencia ao ex-internacional inglês Steve Hodge, que a colocou em leilão 36 anos depois de trocá-lo em campo com Maradona no final dos lendários quartos de final no México, que ditaram a eliminação da seleção dos três leões. Após a morte do astro argentino, em novembro de 2020, Hodge disse que a camisola não estava à venda.