JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

O primeiro-ministro italiano demitiu-se esta quinta-feira, segundo a presidência italiana citada pela “France Presse”.

Mario Draghi entregou hoje a sua demissão ao presidente italiano Sergio Mattarella depois de o seu Governo de coligação ter caído.







O gasoduto Nord Stream, que abastece a Alemanha e a Europa de gás russo, foi hoje reiniciado após dez dias de manutenção, disse a empresa que opera a infraestrutura.

A operadora do gasoduto, a Nord Stream AG, disse que o fluxo de gás recomeçou hoje de manhã, mas que o volume levaria algum tempo a aumentar, avançou a agência de notícias alemã DPA.







Portugal vai chumbar a proposta de Bruxelas para reduzir o consumo de gás natural nos estados-membros no próximo inverno. Este chumbo de Lisboa vai ser apresentado aos parceiros no conselho europeu da próxima semana, a 26 de julho, onde será debatido e votada a proposta apresentada pela Comissão Europeia para os países da UE reduzirem em 15% o consumo de gás no próximo inverno voluntariamente.

Mas a proposta também prevê um corte obrigatório de 15% do gás natural, se se verificar que falta gás noutros países.







O Governo vai fazer uma avaliação, esta quinta-feira, sobre se Portugal continua em situação de alerta, que deverá prolongar-se até pelo menos à meia noite do dia de hoje.

O anúncio de que a situação de alerta durava até dia 21 de julho foi feita pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. “Prevê-se que a partir de dia 23 possa haver um recrudescimento das temperaturas”, disse José Luís Carneiro.







Depois da votação partidária de hoje que deixou como finalistas Sunak e Truss, os cerca de 180.000 membros do partido têm até 05 de setembro para tomar uma decisão sobre quem sucederá a Boris Johnson na liderança conservadora, numa solução política que permite ao partido manter-se no poder no Reino Unido.

Até há alguns meses, o antigo ministro das Finanças britânico Rishi Sunak era visto como o herdeiro natural de Boris Johnson, que elogiava a sua lealdade e as suas competências governativas.