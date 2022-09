JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

O indicador do sentimento económico voltou, em setembro, a recuar tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE), pelo oitavo mês consecutivo, segundo dados da Comissão Europeia, hoje divulgados.

De acordo com dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, em setembro, o sentimento económico recuou 3,6 pontos para os 93,7 na zona euro e 3,5 para os 92,6 pontos na UE.



A sede da Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, está a ser alvo de buscas esta manhã pela Polícia Judiciária, segundo a CNN Portugal, devido a suspeitas de corrupção que envolvem o secretário-geral do departamento.

David Xavier será um dos visados, sobre o qual recaem suspeitas de corrupção e de “outros crimes associados à violação de regras de contratação pública a empresas privadas, de bens e serviços para o Governo.







As ações da Porsche entraram hoje na bolsa de Frankfurt na maior oferta pública inicial (IPO) da última década na Europa e que avalia a fabricante de automóveis de luxo alemã em 75 mil milhões de euros.

Apesar do momento de forte turbulência nas bolsas, a Volkswagen vendeu 911 milhões de ações (12,5% do capital) da Porsche SE no topo do intervalo pré-definido (82,5 euros), tirando partido da forte procura dos investidores e do compromisso de investimento por parte de institucionais de relevo, como o fundo do banco central da Noruega e o fundo soberano do Qatar, segundo relata a BA&N Unit Research.







O presidente do Banco Mundial (BM), David Malpass, disse ver como provável um cenário de recessão na Europa, considerando ser possível que demore anos ao mundo conseguir alternativas energéticas à Rússia.

Malpass definiu na quarta-feira a situação macroeconómica global como uma “tempestade perfeita”, capaz de levar a uma situação de ‘estagflação’, ou seja, alta inflação e baixo ou nenhum crescimento económico.







A Iniciativa Liberal apresentou um conjunto de medidas para o desenvolvimento da zona norte da Madeira. O partido considera que o norte da região “não pode ser esquecido” e defende a criação da Agência Regional de Desenvolvimento do Norte da Madeira (ARDENOR).

A força partidária considera que é preciso criar condições para que as pessoas se instalem e se fixem no norte da Madeira.







A Guarda Costeira sueca confirmou hoje ter descoberto uma nova fuga de gás, de menor dimensão, do gasoduto Nord Stream 2 no Mar Báltico, elevando o número de fugas dos dois gasodutos russos para quatro.

“Há duas fugas do lado sueco e duas fugas do lado dinamarquês”, disse um oficial da Guarda Costeira à agência de notícias France-Presse.







O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se hoje à noite, em Lisboa, no primeiro encontro do órgão máximo do partido entre congressos desde que Luís Montenegro assumiu a presidência dos sociais-democratas, no início de julho.

A reunião, que terá o habitual ponto de análise da situação política, vai acontecer no final de um dia que deverá ficar marcado pelo debate sobre política geral com o primeiro-ministro, António Costa, no parlamento.







A ministra do Trabalho não quis revelar esta quarta-feira que valor terá o salário mínimo nacional em 2023, mas sinalizou que o objetivo do Governo é que os trabalhadores que recebem esse ordenado não percam poder de compra no próximo ano. Em declarações aos jornalistas à saída de uma reunião com os parceiros sociais, Ana Mendes Godinho abriu, assim, a porta a que, afinal, a retribuição mínima garantida suba mais do que os 45 euros inicialmente indicados pelo Executivo.

No encontro desta tarde da Comissão Permanente da Concertação Social, o Governo apresentou mais de duas dezenas de propostas às confederações patronais e às centrais sindicais, no âmbito do acordo de rendimentos e competitividade. Entre elas está um referencial de 4,8% para as atualizações salariais anuais até 2026, bem como um aumento do salário mínimo nacional com um “diferencial adicional para compensar os impactos da inflação”.







A Sonaecom pôs oficialmente fim à parceria que tinha com a empresária angolana Isabel dos Santos. A empresa liderada por Cláudia Azevedo informou esta quarta-feira o mercado de que a sua subsidiária resolveu o Acordo Parassocial que regia as relações entre as acionistas da Zopt e a amortização da sua participação na Zopt e, consequente, imputou à Sonaecom uma participação representativa de 26,075% do capital da NOS.

“À Sonae passa a ser imputada uma participação na NOS de cerca de 36,8% do capital social e dos direitos de voto nessa sociedade, por efeito da participação direta no capital e direitos de voto na NOS de que a Sonae é titular e da imputação indireta dos votos relativos à referida percentagem de 26,075% que, uma vez concluídos os trâmites, passará a ser diretamente detida pela sua subsidiária Sonaecom”, detalha a dona do Continente.