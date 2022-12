JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse hoje que o Partido Popular Europeu está “empenhadíssimo com o reforço de transparência” nas instituições da União Europeia (UE), pelo escândalo de corrupção que envolve a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili.

“O PPE está empenhadíssimo em poder ter o reforço de transparência nas instituições europeias, cuja credibilidade é fortemente afetada com este episódio à volta de uma vice-presidente socialista do Parlamento Europeu”, declarou Luís Montenegro.







O turismo da Madeira teve uma subida de 24,4%, nas dormidas, em outubro, para as 902,5 mil, quando comparado com o período homólogo, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Os proveitos totais e de aposento registaram subidas de 31,9% e 35,6%, para os 49,6 e 34,5 milhões de euros.







As Nações Unidas expulsaram ontem o Irão de uma comissão sobre os direitos da mulher, uma sanção internacional considerada histórica contra a repressão dos protestos por parte do Irão desde setembro.

O Conselho Económico e Social da ONU (ECOSOC, sigla em inglês) decidiu retirar o Irão da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher com “efeito imediato”, por 29 votos a favor, 16 abstenções e oito contra.







A defesa de Manuel Pinho entregou hoje um pedido de habeas corpus para a libertação imediata do antigo ministro da Economia, que cumpre esta quinta-feira um ano de prisão domiciliária no âmbito do caso EDP.

De acordo com o documento a que a Lusa teve acesso, enviado ao Tribunal Central de Instrução Criminal já após a meia-noite, o advogado Ricardo Sá Fernandes defende que o ex-governante foi detido no dia 14 de dezembro de 2021, pelo que a sua privação de liberdade começou logo a contar nesse dia e não apenas no dia seguinte, quando foi proferido o despacho das medidas de coação que estipulou a prisão domiciliária.







O Grupo Your anunciou em comunicado um novo reforço da sua equipa C-Level, com a contratação de Miguel Salema Garção como Chief Marketing & Sales Officer.

Esta contratação surge numa fase em que o Grupo Your se reposiciona no mercado, com a concretização de alianças estratégicas, promovendo a oferta integrada e o cross-selling de serviços, através de recorrentes aquisições e reforço da sua equipa de C-Level.







A Associação Better Future, fundada e liderada por Inês Menezes, apresenta esta quinta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a plataforma myMentor, destinada a trabalhadores desempregados que querem reentrar no mercado de trabalho ou mudar de emprego.

“A maioria dos portugueses com baixas competências não estão motivados nem participam em atividades de aprendizagem, correndo o risco de desemprego e exclusão social. É para dar resposta a esta faixa da população, mas não apenas a ela, que foi criada a plataforma myMentor”, explica a Better Future.







O Governo vai aprovar esta quinta-feira em Conselho de Ministros a subida do salário mínimo para 760 euros, adiantou esta quarta-feira aos jornalistas a presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, à saída de uma reunião da Concertação Social.

Inicialmente, estava previsto que o salário mínimo nacional subiria para 750 euros em 2023, mas a inflação acabou por levar o Governo a rever essa atualização. Assim, e conforme ficou previsto no acordo de rendimentos e competitividade, o salário mínimo nacional vai subir dos atuais 705 euros para 760 euros em janeiro.