JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta segunda-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







No primeiro dia do 3.º período letivo, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) prepara-se para entregar nesta terça-feira, 19 de abril, uma petição com cerca de 20 mil assinaturas na Assembleia da República, onde reclama “justiça”, “efetivação” dos direitos dos professores e “respeito por horário de trabalho”. A Federação sindical considera que o OE2022 não ataca “os problemas de fundo” como a precariedade, a desvalorização da carreira docente, o envelhecimento e a necessidade de rejuvenescer e cativar para a profissão.

“São cerca de vinte mil as assinaturas na Petição que no próximo dia 19 de abril (primeiro dia do 3.º período letivo), a Fenprof entregará, pelas 11:00 horas, na Assembleia da República”, avança a Federação sindical nesta segunda-feira, 18 de abril, assinalando que esta Petição designa-se “Reclamamos justiça, efetivação dos nossos direitos e respeito por horário de trabalho” e, para além de se dirigir à Assembleia da República, também se dirige ao governo, devendo ser entregue “oportunamente” ao ministro da Educação, João Costa, ex-secretário de Estado Adjunto e da Educação, que desde 2015 integrou os executivos de António Costa e que foi a escolha do primeiro-ministro para substituir Tiago Brandão Rodrigues na liderança do novo governo socialista.







A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciam hoje exercícios militares combinados num momento de particular tensão na península, marcada pela escalada de armas e repetidos testes de mísseis pela Coreia do Norte.

Os exercícios, que se baseiam em simulações computorizadas, arranca um dia depois de Pyongyang ter anunciado que testou um novo projétil concebido para equipar armas nucleares táticas.







O ministro da Saúde brasileiro anunciou no domingo o fim da emergência sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus no país, numa declaração oficial transmitida na rede nacional de rádio e televisão.

Marcelo Queiroga justificou a decisão com a melhoria do cenário epidemiológico no país, ao sucesso da campanha de vacinação e a eficácia do sistema de saúde pública, conhecido no país como SUS.







O Presidente ucraniano divulgou no domingo à noite que falou com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre “a estabilidade financeira” da Ucrânia e “os preparativos para a reconstrução pós-guerra”.

“Conversa com a diretora-geral do FMI sobre a questão de garantir a estabilidade financeira da Ucrânia e os preparativos para a reconstrução pós-guerra”, indicou Volodymyr Zelensky, numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter.







O preço por litro de gasóleo deverá subir a partir de hoje quatro cêntimos, mantendo-se o da gasolina, segundo perspetiva o Governo que decidiu manter inalteradas as taxas do ISP.

Tendo em conta os dados do mercado, perspetiva-se que esta semana o preço do gasóleo registe “uma subida de quatro cêntimos por litro”, prevendo-se “a manutenção do preço por litro da gasolina”, referiu o Ministério das Finanças num comunicado divulgado na quinta-feira.







Luís Marques Mendes considera que o Orçamento de Estado para 2022 (OE2022) está fortemente marcado pela inflação, e consequente falta de poder de compra “em muitos setores da população”. Por esta razão, afirma que este é “um orçamento do imposto escondido”.

No seu habitual espaço no Jornal da Noite, na Sic, Luís Marques Mendes destacou, este domingo, dia 17 de abril, cinco aspetos positivos e quatro aspetos negativos que considerou serem mais evidentes neste novo OE.