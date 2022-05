JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta segunda-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

O governo espanhol revelou esta segunda-feira que os telemóveis do primeiro-ministro e da ministra da Defesa foram alvo de um “ataque externo” através do spyware Pegasus, noticia o “El Mundo”.

Dois relatórios do Centro Criptológico Nacional (CCN) indicam que foram identificadas duas “intrusões” nos dispositivos dos governantes em maio do ano passado, no caso de Pedro Sánchez, e em junho do mesmo ano, no telemóvel de Margarita Robles.







A retirada dos residentes de Mariupol e da fábrica Azovstal, onde centenas de civis permanecem cercados e encurralados, iniciada no sábado, vai continuar hoje, disseram as autoridades locais na plataforma Telegram.

De acordo com o município, foram acordados dois locais adicionais para retirar pessoas de Mariupol, sob os auspícios da ONU e da Cruz Vermelha.







A Alemanha poderá deixar de importar petróleo russo até ao final do verão, afirmou hoje o ministro alemão da Economia e da Energia, Robert Habeck.

Em comunicado, citado pela Associated Press, o ministro revelou que, em matéria de importação de recursos energéticos provenientes da Rússia, a Alemanha conseguiu reduzir a quota de petróleo para 12%, a de carvão para 8% e a de gás natural para 35%.







A partir de hoje, a carga fiscal sobre os combustíveis vai descer. Quando for à bomba, vai pagar menos 15,5 cêntimos em cada litro de gasolina simples 95 e menos 14,2 cêntimos em cada litro de gasóleo simples.

A medida, anunciada pelo Governo e já promulgada pelo Presidente da República, visa reduzir a carga fiscal nos combustíveis num total de 20 cêntimos por litro de gasóleo e de gasolina, devido ao efeito de uma descida da taxa do IVA de 23% para 13% e do mecanismo de revisão semanal do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), já em vigor e que se manterá.







O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no sábado no aeroporto de Lisboa um dos criminosos mais procurados do Reino Unido que chegou a Portugal proveniente de um voo de Istambul, Turquia.

Alex Male tem entre 25 a 30 anos e é acusado de conspiração para vender cocaína e cetamina, lavagem de dinheiro, e conspiração para comprar uma arma de fogo. O britânico é um distribuidor regional de drogas no sudoeste de Inglaterra, de comprar e vender drogas e de gerir outros traficantes através da rede de comunicações encriptada EncroChat, segundo a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido. Sobre este cidadão britânico pendia um mandato de detenção internacional emitido pela Interpol.







“Estou preocupado com a perda de rendimento e poder de compra, e ainda mais preocupado se a inflação ficar fora de controlo, por isso vemos em vários países os bancos centrais a atuar de forma mais decisiva”, disse Álvaro Santos Pereira num debate organizado pela União Geral dos Trabalhadores (UGT) para assinalar o 1.º de Maio, em Lisboa.

“Que consequências terá um aumento de 1 ou 2% das taxas de juro nos empréstimos das casas, e para os Estados? Terá um impacto dramático para as pessoas em muitos países”, disse o antigo governante, acrescentando que os governos “ou mexem nos impostos, ou tentam proteger os mais vulneráveis através de apoio aos rendimentos, que são mais eficazes, mas levam mais tempo” a surtir efeito.