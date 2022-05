JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta segunda-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe hoje em audiência os partidos com representação parlamentar, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O primeiro partido a ser recebido pelo chefe de Estado é o Livre, às 11:00, e, meia hora depois, o Presidente da República recebe a deputada única do PAN, Inês Sousa Real.







O Governo britânico anunciou ontem, domingo, um novo pacote de sanções comerciais contra a Rússia e a Bielorrússia, com a proibição de exportações dirigidas à indústria russa e o aumento de taxas alfandegárias, em particular sobre o paládio.

“Este importante pacote de sanções infligirá ainda mais reveses à máquina de guerra russa”, declarou em comunicado a ministra britânica do Comércio internacional, Anne-Marie Trevelyan.







O presidente russo não declarou oficialmente guerra à Ucrânia, conforme era esperado por alguns analistas, no seu discurso no dia da vitória que teve hoje lugar na Praça Vermelha em Moscovo.

No discurso, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia foi uma medida necessária e tomada no “devido momento”. “Foi a decisão certa” de um país forte, independente e soberano, segundo a “BBC”.







A Rússia celebra hoje o dia da vitória na segunda guerra mundial, ou grande guerra patriótica, como é conhecida internamente.

Vladimir Putin vai presidir à parada militar na Praça Vermelha em Moscovo a partir das 08h00, por onde vão desfilar militares, tanques, misseis e misseis balísticos intercontinentais.







Mais de 170 civis de Mariupol, entre os quais cerca de 40 retirados da siderurgia de Azovstal, chegaram esta noite a Zaporijia, no sudeste da Ucrânia, indicou a agência noticiosa AFP.

Estas pessoas, algumas com crianças, foram levados para um parque de estacionamento de um centro comercial, que se transformou num centro de acolhimento para quem foge das zonas ocupadas pelo exército russo.







Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD e comentador da SIC, considerou no seu espaço de comentário na SIC, este domingo, que o Partido Socialista (PS) está a abusar da maioria absoluta no caso das audições parlamentares solicitadas pelos partidos ao presidente da Câmara Municipal de Setúbal e à embaixadora da Ucrânia em Portugal.

“Fiquei perplexo com o facto do PS ter impedido as audições parlamentares ao presidente da Câmara Municipal de Setúbal e à embaixadora da Ucrânia em Portugal. Pergunto-me: o PS quer agradar ao PCP? Acho que isto é um mau exercício da maioria absoluta. Todos os partidos queriam esclarecer mas o PS está a abusar da maioria absoluta”, acusou o comentador.