JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta segunda-feira

São mais de 80 concelhos em de 10 distritos de Portugal continental que apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo máximo estão mais de 80 concelhos dos distritos do Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre.







Chegam a Portugal esta segunda-feira, dia 18 de julho, vários eurodeputados da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, com vista a seguirem a implementação do NexGenerationEU, no qual se enquadra o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português.

“Uma delegação de 12 eurodeputados membros da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu vem a Portugal de 18 a 20 de julho para seguir a implementação do plano de recuperação NextGenerationEU, nomeadamente o plano nacional de recuperação e resiliência, no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência”, é explicado numa nota divulgada pelo Parlamento Europeu.







Afinal, os doutorados da carreira de técnico superior não serão os únicos a receber a valorização remuneratória de cerca de 400 euros. O Governo decidiu alargar essa medida aos funcionários públicos das carreiras especiais e não revistas que tenham esse grau académico, o que custará 2,2 milhões de euros aos cofres públicos, segundo adiantou ao Jornal Económico fonte do Ministério da Presidência.

No âmbito da negociação em torno da valorização remuneratória de trabalhadores da Administração Pública, o Executivo propôs aos sindicatos que, no caso dos doutorados, o ingresso na carreira de técnico superior se faça pela quarta posição, ou seja, que o salário de entrada seja, nesse caso, de 1.632,82 euros, mais 364,78 euros do que o ingresso com licenciatura. Mais, o Ministério da Presidência anunciou que os doutorados que já se encontrem nessa carreira subirão uma posição, o que traduzirá também em aumentos nos seus vencimentos.







A maior barragem do país vai ser hoje inaugurada no rio Tâmega em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real. A central hidroeléctrica de Gouvães conta com uma potência instalada de 880 megawatts (MW), com quatro grupos, ou turbinas, de 220 megawatts cada.

O projeto da Iberdrola bate assim a central do Alto Lindoso, no Minho, da EDP, que conta com 630 megawatts.







Mário Draghi apresentou na quinta-feira passada a demissão ao Presidente, Sergio Mattarella, mas este recusou, convencendo o primeiro-ministro a voltar ao Parlamento, na próxima quarta-feira, para uma avaliação do apoio político ao seu Governo de coligação, que entrou numa profunda crise.

O problema é que Draghi até pode ter o apoio parlamentar suficiente para continuar no cargo, mas já confessou que não quer continuar a governar com as sistemáticas críticas e boicotes da principal força política na sua coligação: o partido populista antissistema Movimento Cinco Estrelas (M5S).







Luís Marques Mendes não entende a demora na elaboração do estudo de avaliação ambiental estratégica sobre o novo aeroporto de Lisboa e defendeu no seu espaço de comentário político na “SIC” que o Governo devia ter utilizado o período de pandemia para o realizar.

“É uma matéria em que deve haver um acordo entre os grandes partidos, mas neste momento aquilo que é urgente é mandar fazer o estudo de avaliação ambiental estratégica. Sendo obrigatório por lei, não percebo porque é que o Governo durante dois anos de pandemia não aproveitou esse tempo para fazer essa avaliação”, referiu.