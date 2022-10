JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta segunda-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

O ex-Presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva mostrou-se hoje confiante numa vitória nas eleições brasileiras e disse que a segunda volta será apenas uma “prorrogação”.

“Sempre achei que nós iríamos ganhar as eleições e nós vamos ganhar as eleições. Isto para nós é apenas uma prorrogação”, afirmou numa conferência de imprensa em São Paulo após a divulgação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que indicou uma disputa entre ele e o atual Presidente, Jair Bolsonaro.







A procura de gás na Europa vai sofrer uma queda recorde de 10% este ano devido à escalada dos preços, abrandamento das exportações russas e políticas de contração no consumo, informou hoje a Agência Internacional de Energia (AIE).

O cenário é traçado pela AIE no relatório trimestral sobre o mercado do gás em que, reconhecendo um elevado grau de incerteza, revê em baixa as próprias previsões e estima que a procura na Europa irá diminuir mais 4% em 2023.







Apoiantes do Presidente brasileiro ouvidos pela Lusa à porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, manifestaram “revolta” pelo resultado das eleições presidenciais que determinaram uma segunda volta entre o atual chefe de Estado e Lula da Silva.

“O meu sentimento hoje é de revolta”, disse à Lusa Ivone Luzardo, no jardim do Palácio da Alvorada, a residência oficial de Jair Bolsonaro.







A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus dez aliados (OPEP+) está a considerar anunciar um corte na produção de petróleo de mais de um milhão de barris por dia (bpd), na reunião da próxima semana, que acontece na quarta-feira (5 de outubro), na capital da Áustria.

A notícia foi avançada este domingo pela agência Reuters, cujas fontes antecipam aquele que seria a maior ação tomada pelo grupo desde a pandemia da Covid-19 para enfrentar a fraqueza e a volatilidade que caracterizam o mercado petrolífero.







O candidato Luís Inácio Lula da Silva e o atual chefe de Estado brasileiro vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, que decorrem no dia 30 de outubro.

Segundo os dados oficiais, Lula da Silva obteve 47,85% dos votos na primeira volta enquanto Bolsonaro teve 43,70%, quando estão contabilizadas 96,93% das secções eleitorais.







O antigo ministro Luís Marques Mendes considera que, durante o primeiro semestre do XXIII Governo, nunca houve um estado de graça, portanto nas próximas eleições legislativas há uma “grande oportunidade” para o PSD porque se o Governo está “desgastado” agora mais estará com onze anos.

“Este Governo quase entrou em estado de desgraça desde o início, tal o número de crises, polémicas e casos que surgiram”, disse o comentador da SIC, que fez este domingo um balanço do primeiro semestre de maioria absoluta do Executivo liderado por António Costa.