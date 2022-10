JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta segunda-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Os pensionistas da Segurança Social recebem hoje o complemento excecional criado para mitigar o impacto da inflação, que corresponde a metade do valor da sua pensão, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O complemento será pago por transferência bancária no mesmo dia do pagamento das pensões que no caso da Segurança Social é dia 10 e na Caixa Geral de Aposentações (CGA) é dia 19.







Após um plenário no final de setembro, Carlos Costa, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) adiantou à agência Lusa que os trabalhadores haviam decidido levar a cabo mais uma paralisação parcial, entre os dias 10 e 14 de outubro.

“A nossa expectativa é conseguir o reinício das negociações com o Governo e com a administração. Mantém-se a intransigência governamental e do conselho de administração nos 0,9% (percentagem de aumento aceite) e não passa disso. A inflação já vai à volta dos 8% e, por isso, a proposta de 0,9% é irrelevante para o poder de compra atual”, argumentou então.







O Qatar Sports Investments (QSI) anunciou a assinatura de um acordo de compra de ações com a Olivedesportos SGPS referente à aquisição de 21,67% do capital social do Sporting Clube de Braga – Futebol SAD (SC Braga).

O anúncio foi feito Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e ao mercado. “A aquisição de 260.000 ações escriturais e nominativas de categoria B, da Sporting Clube de Braga – Futebol SAD, correspondem à constituição de uma participação qualificada de 21,67% do respetivo capital social e direitos de voto”, lê-se no comunicado.







O preço máximo do combustível aumenta a partir desta segunda-feira na Madeira, conforme define um despacho do executivo madeirense publicado em jornal oficial, levando a que o gasóleo fique ao mesmo preço que a gasolina.

A gasolina passa dos 1,642 para os 1,643 euros por litro, e o gasóleo passa dos 1,652 para os 1,643 euros por litro.







A reunião surge na sequência de um veto imposto por Moscovo numa resolução que foi a votos, no passado dia 30 de setembro, no Conselho de Segurança da ONU e que condenava os referendos organizados nas regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, no leste e sul da Ucrânia, e a sua consequente anexação pela Federação Russa.

A convocatória desta reunião partiu oficialmente da Ucrânia e da Albânia, mas conta também com o claro impulso dos Estados Unidos, que já haviam anunciado a sua intenção de apelar à Assembleia-Geral depois do veto da Rússia, um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido).







O antigo ministro Luís Marques Mendes disse este domingo que o Acordo de Rendimentos, assinado esta tarde pelo Governo e parceiros sociais, é positivo, mas carece de “ambição ao nível estrutural”. Mesmo assim, o Executivo socialista e a sociedade, bem como as empresas vão beneficiar desta resposta de emergência.

“O tempo que vivemos é de grande incerteza, angústia. Um acordo assim, plurianual, dá estabilidade e confiança. É uma vitória para o Governo, a quem tudo tem corrido mal nos últimos seis meses. Dá credibilidade, exibe capacidade de diálogo e compromisso mesmo com maioria absoluta, e contribui para a paz social”, afirmou.







“A UE condena os ataques incessantes da Rússia contra a população civil em toda a Ucrânia, com dezenas de vítimas todas as semanas”, disse Borrell na rede social Twitter.

O chefe da diplomacia da UE destacou que o ataque russo ao prédio em Zaporíjia matou pelo menos 17 civis e feriu 40.