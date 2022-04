JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta sexta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







Visitantes entre os 6 e os 18 anos e maiores de 65 anos vão pagar metade do valor, segundo uma portaria do Governo publicada no início deste ano em Diário da República.

As receitas da cobrança da taxa turística vão ficar “preferencialmente afetas à promoção das medidas de valorização”, desde obras de saneamento, gestão de resíduos e de abastecimento de água de uso público, implementação de alternativas de fornecimento de energia elétrica sustentável e melhorias das infraestruturas existentes no cais do Carreiro do Mosteiro, com vista ao embarque e desembarque de pessoas.







A GreenVolt – Energias Renováveis informou o mercado que concluiu, conjuntamente com o investidor Nature Infrastructure Capital (NIC), a aquisição de uma participação de 35% na sociedade alemã MaxSolar GmbH.

“A participação da GreenVolt está reforçada por direitos de intervenção ativa na gestão, tendo ainda o direito de, no futuro, vir a reforçar o seu nível de participação acionista”, lê-se no comunicado.







As novas recomendações do Banco de Portugal quanto à maturidade dos créditos à habitação e crédito com garantia hipotecária, foram anunciadas no início deste ano, e visam promover a convergência da maturidade média destes créditos para 30 anos até ao final de 2022.

Assim, para clientes com idade superior a 35 anos a maturidade do crédito deve ser no máximo de 35 anos.

Para clientes bancários com idade superior a 30 anos e inferior ou igual a 35 anos, a duração máxima do crédito deve ser de 37 anos.

Por fim, já quem tenha idade inferior ou igual a 30 anos, a maturidade máxima dos créditos à habitação deve ser de 40 anos.







Segundo a atualização intercalar anunciada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), as tarifas da eletricidade no mercado regulado vão aumentar cinco euros por megawatt-hora (MWh), o que representa um acréscimo de aproximadamente 3% na fatura média mensal de eletricidade.

O regulador disse que “esta atualização ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia, alterando os pressupostos que estavam na base dos preços em vigor no mercado regulado”.







A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quinta-feira uma nova proposta para o preço do gás natural para o período de 1 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023. Feitas as contas, os consumidores do mercado regulado deverão esperar um aumento de 8,2% na conta do gás a partir de outubro.

Este não é o primeiro aumento que a reguladora anuncia. No dia 15, a entidade liderada por Pedro Verdelho anunciou que as tarifas do gás natural vão subir em média 3% a partir de 1 de abril. Por isso, explica o comunicado, “devido à revisão trimestral ocorrida, os consumidores irão observar um aumento médio de 6,5% em outubro de 2022” e não os 8,2% face a outubro de 2021.







O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse esta quinta-feira que a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) em curso para o novo aeroporto de Lisboa esteja concluída em 2023 e apelou a um consenso nacional.

“Vamos deixá-la chegar até ao fim. Depois de a termos concluída é importante não só que o Governo tome uma decisão, mas que ela seja consensualizada, com uma maioria. Uma maioria que dê garantias de que o percurso não vai ser interrompido”, afirmou o governante.