JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta sexta-feira

Segundo a nota divulgada na página na Internet da Procuradoria da República da Comarca de Faro, o arguido foi constituído esta quarta-feira pelas autoridades alemãs, em execução de um pedido de cooperação judiciária internacional emitido pelo Ministério Público de Portugal.

O inquérito, de investigação das circunstâncias que rodearam o desaparecimento, em 2007, de Madeleine McCann, é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro – secção de Portimão, com a coadjuvação da Polícia Judiciária, refere o comunicado.







Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem hoje uma nova greve parcial, entre as 05:00 e as 10:00, pelo que a circulação só deverá ser retomada a partir das 10:30.

“Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. apresentaram pré-aviso de greve para os próximos dias 14 e 22 de abril entre as 05:00 e as 10:00, pelo que se prevê que o serviço de transporte seja afetado no período determinado por estas greves”, lê-se num comunicado divulgado pela empresa.







O uso obrigatório de máscaras chegou esta sexta-feira ao fim, depois de mais de dois anos de pandemia em Portugal. Apesar de existirem algumas exceções, o uso das máscaras cai na sua grande maioria, algo pedido por muitos portugueses ao longo dos últimos meses.

O fim do uso obrigatório foi anunciado na quinta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, em Conselho de Ministros, e entrega agora em vigor depois da publicação do decreto-lei ontem que entra hoje em vigor.







Imagens de satélite apontam para a possível existência de mais de 200 valas comuns perto de Mariupol, num momento em que a Ucrânia acusa a Rússia de ali enterrar 9.000 civis para esconder o massacre.

As fotografias divulgadas esta quinta-feira surgiram horas depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter reclamado vitória na batalha por Mariupol, apesar de cerca de 2.000 combatentes ucranianos ainda se encontrarem barricados numa siderurgia.







Vai ser hoje assinado em Sines um acordo de parceria com o objetivo de construir unidades industriais de produção de hidrogénio e amónia verdes nesta cidade do sul do distrito de Setúbal.

Este investimento de mil milhões de euros visa a construção de uma unidade industrial – MadoquaPower2X – com uma potência de 500 megawatts (MW) para produzir anualmente 50 toneladas de hidrogénio verde e outras 50 toneladas de amónia verde.







Miguel Almeida foi esta quinta-feira reconduzido, em assembleia-geral, como presidente da Comissão Executiva da NOS para o triénio 2022-2024, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Integram ainda este órgão José Pedro Pereira da Costa, Filipa Santos Carvalho, Daniel Beato, Jorge Santos Graça, Luís Moutinho do Nascimento e Manuel Ramalho Eanes.

De acordo com a informação remetida ao mercado, os acionistas aprovaram também a proposta da Zopt, que apontava Ângelo Paupério como presidente do Conselho de Administração da empresa, que conta com 15 vogais. Para a Mesa da Assembleia Geral tinham sido apresentados António Guedes (presidente) e Maria Passos (secretária), nomes igualmente aprovados.