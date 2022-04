JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta sexta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

A Segurança Social vai pagar esta sexta-feira, dia 29 de abril, às famílias carenciadas o apoio de 60 euros, que foi desenhado para “compensar o aumento verificado nos preços dos bens alimentares de primeira necessidade” por efeito do conflito em curso na Ucrânia.

Criado no final de março, o Apoio Extraordinário para as Famílias mais Vulneráveis destina-se aos agregados que beneficiem da tarifa social de eletricidade (por referência a março de 2022), bem como aos agregados que, não sendo beneficiários dessa tarifa, tenham pelo menos um dos seus membros a receber uma das prestações sociais mínimas, isto é, o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, a pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, o complemento social para a inclusão, a pensão social de velhice ou o subsídio social de desemprego.







O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, cresceu 11,9% no primeiro trimestre face a período homólogo, revelou hoje o INE. Em cadeia, a economia cresceu 5,9%.

“A evolução em termos homólogos reflete em parte um efeito de base dado que, em janeiro e fevereiro de 2021, estiveram em vigor várias medidas de combate à pandemia que condicionaram a atividade económica”, segundo o INE.







A Direção-Geral da Saúde criou uma ‘task force’ de “acompanhamento e atualização” do surto mundial de hepatite aguda em crianças, divulgou hoje a autoridade de saúde, acrescentando que o caso suspeito em Portugal tem um diagnóstico de gripe A.

Esta ‘task force’ terá como missão “o acompanhamento e atualização da situação internacional, a avaliação de risco a nível nacional e a elaboração de orientações técnicas para a deteção precoce de eventuais casos que venham a ser identificados no país”, referiu a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.







O presidente do Conselho Económico e Social (CES) vai ser hoje eleito pelos deputados da Assembleia da República, com a recandidatura de Francisco Assis sujeita ao escrutínio, proposta pelo Partido Socialista.

De acordo com o que está definido na Constituição da República, o presidente do CES é eleito pelos deputados da Assembleia da República por voto secreto, necessitando da aprovação de dois terços dos deputados.







São cada vez mais os exemplos de ataques informáticos sob a forma de ransomware — tipo de malware (vírus) que impede os utilizadores de aceder ao seu sistema ou ficheiros pessoais e exige-lhes o pagamento de um resgate para devolver o acesso. Em Portugal, este tipo de ataques aumentou 13%, segundo dados da Check Point Research (CPR).

Em território nacional, no primeiro trimestre de 2022, em média, semanalmente, uma em cada 52 organizações foi impactada por uma tentativa de ataque de ransomware. Comparando com o período homólogo do ano anterior, a CPR registou um aumento de 13% do número de tentativas.







O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que se encontra em visita a Kiev, “está seguro”, mas “chocado” após a capital ucraniana ter sido atingida por bombardeamentos russos no início da noite. “Estamos seguros”, disse a jornalistas Saviano Andreu, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês). À agência France-Presse (AFP), Andreu referiu ainda que “é uma zona de guerra, mas é chocante que tenha acontecido perto” de onde a delegação de Guterres está.

Kiev foi alvo esta quinta-feira de pelo menos dois bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorre a visita do secretário-geral da ONU, segundo autoridades locais e jornalistas da AFP.