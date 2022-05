JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta sexta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Todd Boehly, co-fundador e presidente-executivo do fundo de investimento Eldridge Industries, apresenta-se como o principal favorito para garantir a compra do Chelsea FC. O valor proposto pelo norte-americano não foi publicamente divulgado, mas a “Bloomberg” garante que será superior aos 700 milhões de libras (818,7 milhões de euros) pagos pela família Glazer na compra do Manchester United, em 2005.

O consórcio liderado por Boehly, inclui a empresa de investimentos Clearlake Capital, o empresário suíço Hansjoerg Wyss e o presidente-executivo da Guggenheim Partners, Mark Walter, empresa que detém os Los Angeles Dodgers — equipa de beisebol norte-americana.







A Madeira teve uma média diária de 339 casos positivos de Covid-19, em abril, de acordo com os dados da Direção Regional de Saúde. No total foram 10.181 casos de infeção registados durante o mês.

Os dados da DRS sublinham que se verificou uma quebra de 333 casos diários de Covid-19 em abril.







A CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal reclama em comunicado que a descida anunciada de 20 cêntimos no ISP “traduziu-se num incompreensível aumento do preço na fatura a pagar pelos agricultores. Governo tem de agir para que medida anunciada inclua o gasóleo agrícola e para que a redução anunciada seja efetivamente cumprida”.

No passado dia 28 de abril foi anunciada pelo Governo “uma nova descida no ISP que permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro”, diz a CAP que lembra que “ao dia de hoje, a descida anunciada não só não se verificou, como, desde esta segunda-feira, o preço aumentou em média em cerca de 3 cêntimos no gasóleo agrícola, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia”.







O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decide hoje se o juiz Carlos Alexandre deve ir a julgamento pela distribuição manual do processo Operação Marquês, depois de nas alegações Ministério Público e defesa terem sustentado o contrário.

O debate instrutório na Relação de Lisboa, aberto a pedido do advogado do ex-primeiro-ministro José Sócrates e assistente no processo, começou no final de março, acabando por ter tido uma sessão adicional para alegações depois de na primeira o juiz desembargador Jorge Antunes ter adicionado aos autos um despacho de alteração não substancial dos factos.







A RedBird Capital Partners está interessada na compra do AC Milan e já se mostrou disposta a pagar um valor superior a mil milhões de euros pelo clube histórico do futebol italiano. O fundo de investimento é detentor de 11% do Liverpool e foi apontado como possível futuro dono do Chelsea. Agora, a “SkySports” avança com o interesse da firma em adquirir o AC Milan.

O dono da RedBird, Gerry Cardinale, disse há pouco mais de um ano que estaria interessado na aquisição de mais clubes e a hipótese de comprar o gigante milanês surge como uma forte possibilidade para avançar nesse sentido.







O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse esta quinta-feira que a “diplomacia silenciosa” produziu resultados na retirada de civis da cidade ucraniana de Mariupol, recusando dar detalhes sobre novas operações “para evitar minar possíveis sucessos”.

“Uma terceira operação [de retirada de civis de Mariupol] está em andamento – mas é nossa política não fornecer detalhes sobre qualquer uma delas antes de serem concluídas, para evitar minar possíveis sucessos”, disse Guterres perante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).