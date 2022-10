JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta sexta-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

O ministro das Finanças britânico, Kwasi Kwarteng, saiu do Governo, esta sexta-feira, avançou a “BBC”. A notícia surge numa altura de crescentes especulações sobre uma reversão do ‘miniorçamento’ que apresentou a 23 de setembro e causou um tumulto nos mercados.

Kwarteng chegou a Downing Street para encontrar-se com a primeira-ministra britânica Liz Truss esta manhã. Na quinta-feira, Kwarteng voltou dos EUA antes do previsto para negociações urgentes com Truss.







A EDP registou um crescimento de 6% na produção de eletricidade nos nove meses até setembro, face ao período homólogo. Os números constam dos dados operacionais previsionais publicados esta sexta-feira, que mostram que o crescimento é sustentado pelo “aumento global da geração renovável” mas também pelas fontes térmicas do mercado ibérico. Já a produção de fontes hídricas registou uma quebra de 53%, justificada pela seca na Península Ibérica.

A empresa garante contudo que o crescimento da geração térmica compensa a quebra registada na produção das barragens. Já no Brasil, refere o mesmo relatório, a situação hídrica é mais positiva.







O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul referiu que o lançamento foi executado hoje, sem acrescentar mais detalhes.

Este é o nono lançamento de mísseis pela Coreia do Norte nos últimos 20 dias.







O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje que a TAP não tem, atualmente, um prazo definido para a venda da participação na Groundforce, que é um compromisso previsto no plano de reestruturação.

“A TAP não tem, neste momento, nenhum prazo para fazer a sua venda [da participação na Groundforce], há esse compromisso, mas nós não temos esse prazo estabelecido”, respondeu o ministro das Infraestruturas e da Habitação à Iniciativa Liberal (IL), no debate requerido pelo PSD sobre a privatização da TAP, que decorreu esta tarde, na Assembleia da República.







O Governo estima gastar 36,5 milhões de euros na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJLisboa2023), que se realiza em Portugal em agosto de 2023, com a presença do Papa Francisco.

O Conselho de Ministros aprovou hoje um reforço de 20 milhões de euros, mais IVA, para a organização da JMJ, segundo fonte do gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.







Washington disse hoje que um regresso ao acordo nuclear com Teerão não é “provável a curto prazo”, acreditando que “o caminho diplomático é a melhor forma” de impedir o Irão de adquirir armas nucleares.

“Não estamos numa situação em que [um regresso ao acordo nuclear com o Irão] seja um cenário provável de curto prazo”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.







A EDP Renováveis (EDPR) atingiu o máximo histórico de 4,3 gigawatts (GW) de projetos em construção em setembro, que corresponde a uma subida de 1,1 GW face a junho, anunciou hoje a empresa.

“Nos primeiros nove meses de 2022 a EDP Renováveis aumentou em 1,3 GW a sua capacidade instalada de energias renováveis (com um aumento de 0,7 GW no 3.º trimestre de 2022), sendo que o volume de projetos renováveis que a EDPR tinha em construção atingiu o máximo histórico de 4,3 GW a setembro de 2022 (uma subida de 1,1 GW face a junho), incluindo sobretudo projetos com entrada em operação prevista até ao final de 2022 e durante 2023”, informou a elétrica, em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobre os resultados operacionais dos primeiros nove meses do ano.







O Governo aprovou, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros a resolução que designa médico Fernando Araújo como CEO da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo comunicado do Conselho de Ministros Fernando Araújo vai liderar a Direção Executiva do SNS “por um período de três anos”.