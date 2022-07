JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta sexta-feira (com áudio)

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







O banco digital WiZink e o Sport Lisboa e Benfica lançaram um cartão de crédito para sócios e adeptos do clube, com um programa de fidelização que oferece benefícios exclusivos.

O cartão engloba uma oferta exclusiva de 2% para sócios e de 1% para adeptos, calculados sobre o valor de compras realizadas com o cartão, a creditar na ‘Carteira Virtual Benfica’, e o valor acumulado pode depois ser usado na aquisição de produtos e serviços Benfica, incluindo quotas. A oferta tem um valor máximo anual de 156 euros.







Um estudo da Aximage para o “Diário de Notícias”, “JN” e “TSF” concluiu que, apesar dos portugueses darem importância ao aumento do orçamento da Defesa, dão preferência à resolução da dívida pública.

O estudo aponta que a maioria dos portugueses concorda com o reforço dos meios de combate da NATO (65%) e com a participação de Portugal nesse esforço militar (57%). No entanto, também uma maioria, considerou a redução da dívida pública mais importante do que o aumento do orçamento da Defesa (57%).







O complexo de barragens no Tâmega vão ser inauguradas na próxima segunda-feira, 18 de julho. No início deste ano, a Iberdrola tinha ligado à rede elétrica a primeira das três barragens – Gouvães com 220 megawatts (MW). Mais recentemente, ligou a de Daivões com uma potência de 880 MW.

A inauguração oficial do projeto vai ter lugar em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, contando com a presença do primeiro-ministro António Costa e do presidente da Iberdrola Ignacio Galan, apurou o JE.







O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse acreditar que o primeiro-ministro, António Costa, vai cumprir o que disse na tomada de posse do Governo e manter-se no cargo até ao final do mandato, em 2026, avança o “Notícias ao Minuto“.

“No discurso de posse fui muito claro quando disse que estava para cumprir o mandato e eu, que o conheço desde os 19 anos, acho que o que ele disse é para levar a sério”, disse Marcelo numa entrevista a Francisco Pinto Balsemão, ao comentar uma eventual saída de Costa para Bruxelas em 2024. Esta hipótese foi acautelada no recado do Presidente na tomada de posse ao XXIII Governo Constitucional. Frisando a maioria absoluta, acrescentou: “Agora que ganhou por quatro anos e meio, sabe que não será politicamente fácil que a cara que venceu de forma incontestável e notável possa ser substituída por outra a meio do caminho”.







Depois das falhas registadas no Twitter esta quinta-feira, agora é a vez do Instagram que não permite aos utilizadores acederem à plataforma.

Segundo o site “Downdetector” às 21h00 registaram-se 1417 notificações de problema, quando ao longo do dia não foram encontradas queixas ao serviço do Instagram. Aproximando-se das 22h00 a rede social continua a apresentar problemas.







O presidente de Itália, Sérgio Mattarella recusou o pedido de demissão do primeiro ministro Mário Draghi, apresentado esta quinta-feira, 13 de julho.

De acordo com um comunicado do palácio presidencial italiano, Sérgio Mattarella terá pedido ao primeiro ministro transalpino para falar no parlamento e assim perceber se continua a ter uma maioria para governar o país.