JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta terça-feira

A Ponte Vasco da Gama – que liga Lisboa à margem sul – vai ter condicionamentos de trânsito até ao início de novembro, segundo a Lusoponte.

“A partir do dia 18 de abril e previsivelmente até ao início de novembro, a Ponte Vasco da Gama vai sofrer alterações na configuração rodoviária. Este trabalho surge na sequência de um acidente com um autocarro que ardeu totalmente no tabuleiro da ponte em junho de 2021, e que causou apenas danos materiais na proteção de quatro tirantes, que agora se substituem.







A circulação ferroviária no troço Pampilhosa – Guarda da Linha da Beira Alta fica cortada a partir de hoje, por um período estimado de nove meses, no âmbito do plano de modernização.

A Infraestruturas de Portugal (IP) justifica a necessidade de encerramento integral da linha com as “características técnicas específicas dos trabalhos a realizar em diversos locais ao longo do troço”.







Professores entregam hoje na Assembleia da República uma petição com cerca de vinte mil assinaturas a pedir medidas como um regime específico de aposentação ou a eliminação da precariedade.

A iniciativa é da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) que escolheu o primeiro dia de aulas do terceiro período para entregar o documento intitulado “Reclamamos justiça, efetivação dos nossos direitos e respeito por horário de trabalho”.







O Jornal Económico (JE) promove esta terça-feira, dia 19 de abril, o seu primeiro Fórum Cibersegurança, com uma reflexão sobre os grandes desafios que as organizações portuguesas enfrentam nesta área. Em debate estarão temas como a cibersegurança no sector financeiro, o papel das pessoas como elemento-chave para a proteção informática das organizações e a forma como as empresas portuguesas estão a lidar com o risco cibernético.

O evento vai decorrer no auditório do Edifício Quelhas, do ISEG, em Lisboa, com as participações de quase duas dezenas de líderes de bancos, seguradoras, tecnológicas, sociedades de advogados, consultoras e outras empresas.







Sob o mote da sismologia, Lisboa vê mais um museu a ser inaugurado, desta feita sobre um dos acontecimentos mais importantes da capital portuguesa, o terramoto de 1755. O Quake, nome escolhido para o museu que recorda a tragédia e as consequências da catástrofe natural, propõe lembrar e dar a conhecer de forma pedagógica, o que aconteceu a 1 de novembro daquele fatídico ano.

Apesar de ter museu no nome, o Quake surge como um centro interpretativo do sismo que destruiu parte de Lisboa. Os visitantes são convidados a experienciar de forma imersiva o acontecimento, recorrendo a todos os seus sentidos. Após visita, o Jornal Económico (JE) destaca a vertente didática, que junta miúdos e graúdos na aprendizagem sobre, por exemplo, como se movimentam as placas tectónicas, a origem dos tsunamis e, claro está, as consequências devastadoras dos terramotos.







O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que espera que a Ucrânia obtenha “nas próximas semanas” o estatuto de candidato à adesão à União Europeia (UE) e agradeceu a Bruxelas a disponibilidade para acelerar o processo.

Zelensky entregou hoje ao embaixador da UE na Ucrânia, Matti Maasikas, durante uma reunião em Kiev, dois dossiers que constituem o pedido de adesão daquele país ao organismo europeu.