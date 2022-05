JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta terça-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

A procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, anunciou hoje que a polícia conseguiu identificar o “primeiro suspeito” relacionado ao massacre de civis no subúrbio de Bucha, na região administrativa de Kiev.

Iryna Venediktova disse tratar-se de Sergéi Kolotsei, comandante da Guarda Nacional Russa (Rosgvardyia), segundo uma mensagem publicada no Twitter.







Os lucros da Galp subiram para 155 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano face a período homólogo. Foi um disparo de quase 500%.

A que se deve esta subida? Só o EBITDA da produção de petróleo e gás natural subiu 83% para 803 milhões de euros, mais 364 milhões. Isto foi reflexo de uma "produção mais elevada" e apoiada pela "melhoria das condições de negociação de petróleo".







O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a condição para a neutralidade da Ucrânia, exigida pela Rússia, passa pela libertação de todo o território, incluindo o Donbass e a península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

"Os russos insistem na neutralidade e, para nós, o mais importante é a libertação do Donbass e de todos os territórios temporariamente ocupados, bem como da península da Crimeia, que também está ocupada", referiu Zelensky, em entrevista ao canal de televisão saudita Al Arabiya.







A Galp assegurou um total de 4,8 gigawatts de energias renováveis no Brasil. A empresa também anunciou que vai entrar na energia eólica no país lusófono.

"A Galp acordou adquirir, após a maturidade, uma carteira diversificada de projetos de energias renováveis de até 4,8 GW que serão desenvolvidos no Brasil, mais do que duplicando a sua capacidade global de projetos em linha e expandindo-se para a energia eólica no maior país da América do Sul", segundo comunicado hoje divulgado pela energética portuguesa que é o terceiro maior produtor de petróleo e gás do Brasil.







De acordo com informação da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em termos globais, de janeiro a abril deste ano, foram colocados em circulação 56.992 novos veículos, o que representou uma diminuição de 0,7% relativamente ao mesmo período de 2021 e uma queda de 39,6% em relação ao primeiro quadrimestre de 2019 (antes da pandemia).

Em abril deste ano foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 14.516 veículos automóveis, ou seja, menos 19,9% do que no mesmo mês de 2021 e menos 41,4% do que em abril de 2019. O maior número de unidades matriculadas no mês passado era relativo a automóveis ligeiros de passageiros, com um total de 12.420 automóveis, menos 16,1% do que no mesmo mês de 2021. Em comparação com abril de 2019, o mercado registou uma queda de 41,2%.







Primeira baixa no Governo de António Costa ao fim de um mês de executivo. A secretária de Estado das Migrações pediu para sair do cargo.

“O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de exoneração, a seu pedido, de Sara Abrantes Guerreiro, como Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, e a nomeação, para o mesmo cargo, de Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues”, segundo a nota da Presidência.