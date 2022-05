JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta terça-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Joe Berardo avançou com uma ação contra vários bancos a pedir 900 milhões de euros de indemnização, revela hoje o “Diário de Notícias”. Deste total, 800 milhões são para compensar a Fundação José Berardo e mais de 100 milhões por danos morais. A ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e visa o BCP, CGD, BES e o Novo Banco.

O empresário madeirense acusa o Governo de “conluio” para ficar com a sua coleção de arte. Na ação, Berardo alega ter sido enganando pelas instituições financeiras, “acerca das circunstâncias relativas à situação interna dos bancos – especialmente o BCP – e do sistema financeiro português, em que a Fundação contraiu empréstimos para a aquisição de participação qualificada no BCP”.







A Polícia Judiciária anunciou hoje que deteve Renato Gonçalves, 19 anos, na noite de segunda-feira, pela prática do crime de homicídio qualificado. O jovem é o principal suspeito da morte de Igor Silva, 26 anos, nos festejos do título do FC Porto na madrugada do passado domingo na Alameda das Antas, junto ao Estádio do Dragão.

“Os factos ocorreram na madrugada do dia 08.05.2022, na cidade do Porto, em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima. Na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés”, segundo a PJ;







Um ataque com mísseis a um centro comercial e um armazém de produtos causou pelo menos um morto e cinco feridos na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, avançou hoje o exército ucraniano.

O Comando Operacional do Sul das forças armadas ucranianas disse, durante todo o dia de segunda-feira e durante a madrugada, as tropas russas dispararam pelos menos sete mísseis contra Odessa a partir da península da Crimeia, controlada desde 2014 pela Rússia.







Erling Haland vai mesmo assinar pelo Manchester City. A garantia foi deixada por um dos diretores do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, que disse, em declarações prestadas à estação “Sport1”, citadas pelo “The Sun“. Já o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, divulgou detalhes sobre o contrato.

Há muito tempo que se fala numa eventual mudança do norueguês para os ‘citizens’ e esta parece, cada vez mais, uma realidade. Recentemente, a imprensa britânica apontou os 75 milhões de euros como o valor a pagar pelos ingleses.







O diretor de assuntos orçamentais do FMI, Vítor Gaspar, disse hoje ser “crucial” que a política orçamental apoie a política monetária na estabilidade dos preços e na descida da inflação.

“É crucial que a política orçamental suporte a política monetária no restabelecimento dos preços” e ajude a reduzir a inflação para níveis próximos do objetivo [de 2% definido pelo Banco Central Europeu]”, afirmou.