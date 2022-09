JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta terça-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







O ex-secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo defendeu hoje, em Taiwan, que terminou a era da “cooperação cega” com a China e que as ambições crescentes de Pequim na região aproximaram outras nações.

“Se queremos um século XXI livre, não o século chinês, aquele com que [o Presidente da China] Xi Jinping sonha, o velho paradigma da cooperação cega deve acabar”, afirmou, num fórum económico em Kaohsiung.







A Madeira teve em agosto uma subida de 8% nas receitas e um aumento de 18% nas despesas, de acordo com a Direção Regional do Orçamento e Tesouro.

Em agosto as receitas atingiram os 111,4 milhões de euros, um valor superior aos 103,1 milhões de euros angariados no período homólogo.







O Presidente da República teme que o “discurso muito dramático” da presidente do Banco Central Europeu (BCE) sobre a evolução económica na zona euro tenha tido efeitos negativos nos mercados e nas economias.

Perante uma plateia de empresários portugueses em São Francisco, na noite de segunda-feira na Califórnia, hoje de madrugada em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa assumiu, porém, também ele “uma análise pessimista” da conjuntura económica portuguesa nos próximos tempos, “por causa do mundo”.







A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, concordaram ontem, segunda-feira, que “chegou a hora” de emitir uma nova declaração conjunta de ambas as entidades para “progredir na sua associação”.

Num encontro mantido ontem, os dois dirigentes falaram sobre a agressão russa contra a Ucrânia e sobre o aumento do apoio a este país, para além da cooperação entre Bruxelas e a aliança atlântica, de acordo com o que partilharam nas suas redes sociais.







“No final de agosto os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 778,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 157,6 milhões de euros relativamente ao período homólogo e uma diminuição de 141,7 milhões de euros face ao final do mês anterior”, informa a síntese da execução orçamental da DGO.

Para a evolução homóloga contribuiu, sobretudo, o aumento em 154,1 milhões de euros da dívida dos Hospitais EPE (Entidades Públicas Empresariais), para 542,7 milhões de euros.







O Estado verificou um crescimento no excedente orçamental para 2.303 milhões de euros em agosto, o que representou uma melhoria de 9.211 milhões de euros em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o comunicado do Ministério das Finanças esta segunda-feira, 26 de setembro.

A mesma nota indica que em relação aos primeiros oito meses de 2019, “ainda sem efeito da pandemia”, o saldo acumulado apresentou um aumento menor, de 1.899 milhões de euros.