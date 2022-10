JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta terça-feira

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







Os Estados Unidos estão a preparar com o Japão e a Coreia do Sul uma “resposta robusta” ao lançamento hoje de um míssil balístico norte-coreano sobre o Japão, afirmou a Casa Branca.

O conselheiro para a Segurança Nacional dos EUA, Jack Sullivan, encontrou-se separadamente com os homólogos sul-coreano e japonês para desenvolver uma “resposta internacional apropriada e robusta” e reafirmar o “compromisso de ferro” dos Estados Unidos na defesa do Japão e da Coreia do Sul, disse a porta-voz Adrienne Watson.







A Coreia do Norte disparou hoje um míssil balístico sobre o Japão, adiantou o gabinete do primeiro-ministro japonês, num teste que originou alertas para moradores e obrigou à suspensão da circulação ferroviária em regiões do nordeste.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro japonês, pelo menos um míssil foi disparado pela Coreia do Norte, sobrevoou o Japão e acredita-se que tenha caído no Oceano Pacífico.







A Ucrânia vai juntar-se a Portugal e Espanha numa candidatura conjunta à organização do Mundial2030 de futebol, divulgou hoje a imprensa inglesa, no dia em que os países ibéricos anunciaram uma conferência de imprensa na sede da UEFA.

De acordo com o jornal The Times, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deu ‘luz verde’ à intenção da Ucrânia poder organizar o Campeonato do Mundo de 2030 com Portugal e Espanha e que esse objetivo será tornado público na quarta-feira, numa conferência de imprensa conjunta promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), em Nyon, na Suíça.







Oficiais de Justiça vão estar hoje em greve nos tribunais judiciais de Lisboa, Porto e Ponta Delgada, entre as 9:00 e as 12:30, por questões ligadas à carreira, aposentação, preenchimento de lugares e Estatuto profissional.

A greve, convocada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ), decorrerá também na quinta-feira durante o período da tarde (13:30-17:00) nos núcleos judiciais de Coimbra, Funchal e Almada.







O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro iniciou, esta segunda-feira, o processo de dissolução de empresa na área da saúde, na qual era gerente.

Em comunicado, o gabinete do Ministério da Saúde explica que “ciente de que o exercício de funções como Ministro é incompatível com a integração em corpos sociais de pessoas coletivas de fins lucrativos, Manuel Pizarro, sócio-gerente da empresa ‘Manuel Pizarro – Consultadoria, Lda’, iniciou o processo de dissolução da mesma”.







O Metropolitano de Lisboa anunciou que “tendo em vista a melhoria progressiva da qualidade do seu serviço de transporte, designou José António Vieira da Silva para Provedor do Cliente da empresa, mediante a celebração de um contrato de prestação de serviço não remunerado”.

O mandato é de um ano, renovável sucessivamente por iguais períodos.