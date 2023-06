Da economia à política, das empresas aos mercados, ouça aqui as principais notícias que marcam o dia informativo desta quarta-feira.

14 Junho 2023, 16h35

O Grupo José de Mello, dono entre outras da CUF e da Bondalti, obteve lucros de 92 milhões de euros em 2022, um crescimento de 59% face ao mesmo período de 2021, anunciou hoje o grupo em conferencia de imprensa.

Numa apresentação aos jornalistas, o CEO do grupo, Salvador de Mello, destacou o crescimento de proveitos, na ordem dos 20%, para cerca de 1.255 milhões de euros. No ano de 2021 os proveitos tinham sido de 1.047 milhões de euros.







O Parlamento Europeu deu hoje 'luz verde' às primeiras regras da União Europeia (UE) para a Inteligência Artificial (IA), que irá agora negociar com o Conselho, para proibir a vigilância biométrica e impor transparência em sistemas como ChatGPT.

Na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, os eurodeputados aprovaram com 499 votos a favor, 28 contra e 93 abstenções a sua posição de negociação para iniciar as conversações com os Estados-membros da UE (representados no Conselho) sobre a forma final da lei de IA, que a Comissão espera que esteja concretizada ainda este ano.







Confirmado: a inflação homóloga em Portugal recuou para 4,0% em maio, uma queda de 1,7 pontos percentuais (p.p.) que coloca o indicador em mínimos de ano e meio. Os dados divulgados esta quarta-feira confirmam a estimativa inicial do INE, que aponta efeitos base e o IVA zero como principais motores desta evolução.

Em cadeia, o índice de preços no consumidor (IPC) caiu 0,7%, voltando a sinalizar um recuo nos preços depois de três meses seguidos de variações positivas.







O presidente russo vai taxar os lucros extraordinários às maiores empresas russas. O objetivo é cobrar 10% destes lucros uma única vez sobre empresas que tenham atingido mais de mil milhões de rublos (110 milhões de euros) de resultado líquido desde 2021. A taxa pode gerar uma receita de 300 mil milhões de rublos (3,2 mil milhões de euros).

O dinheiro será bem-vindo nos cofres públicos do Kremlin para financiar a invasão da Ucrânia, numa altura de isolamento internacional do regime de Vladimir Putin.







A Reserva Federal dos EUA deverá manter as taxas de juro nos níveis atuais esta quarta-feira. A confirmar-se, será a primeira vez que isto acontece desde que o banco central norte-americano iniciou a inversão do ciclo de política monetária em março de 2022. Isto não significa, contudo, uma pausa na subida dos juros.

Os responsáveis da Fed deverão terminar a reunião de política monetária a sinalizar que haverá mais aumentos das taxas de juro, à medida que analisam a evolução da economia, se o sistema financeiro se mantém estável e se a inflação continua a abrandar.







As três marcas chinesas de automóveis elétricos presentes em Portugal já venderam 352 unidades desde o início do ano. Ainda que seja um valor reduzido no panorama nacional, os veículos da MG, Aiways e Byd têm a vantagem competitiva do preço.

De acordo com o jornal "Público", os dez modelos chineses à venda em Portugal são mais baratos do que a concorrência que encontram no país. Trata-se de uma diferença média entre os 10% e 14%, ainda que existe um modelo onde a diferença atinge os 34% quando comparado diretamente o preço de venda ao público.







A EDP, através da EDP Renováveis, assinou contrato com a Google para vender energia renovável produzida nos Países Baixos. De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Power Purchase Agreement (PPA) foi assinado por 15 anos.

Segundo a informação, trata-se de um portfólio de 40 MWac (49 MWdc) de quatro projetos solares fotovoltaicos nos Países Baixos. Os mesmos estão previstos iniciar operações em 2023 e 2024.







O ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Santos Mendes é ouvido esta tarde na comissão parlamentar de inquérito à TAP. A audição ao antigo governante é um dos três remates finais desta comissão de inquérito, que começou a receber depoentes no final de março.

Os trabalhos deveriam ter sido concluídos ainda em maio, mas a entrada sucessiva de novos pedidos de audição fez resvalar o prazo.







"Estamos agora a pensar em retirar-nos deste acordo sobre cereais (…). Muitas das condições que deveriam ser aplicadas não foram respeitadas", disse Vladimir Putin durante um encontro televisivo com correspondentes de guerra russos.

Putin acusou ainda Kiev de utilizar os corredores marítimos previstos no acordo para atacar a frota russa com drones.







A consultora Accenture estima investir mais de 3 mil milhões de dólares (2,775 mil milhões de euros) em tecnologia de inteligência artificial (IA), nos próximos três anos, tendo por objetivo fazer crescer a operação, de acordo com um comunicado da multinacional.

A presidente e CEO, Julie Sweet, entende que “existe um interesse sem precedentes em todas as áreas da IA e o importante investimento que estamos a realizar vai ajudar os nossos clientes a passar do interesse à ação e ao valor”, de forma eficaz.