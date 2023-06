Da economia à política, das empresas aos mercados, ouça aqui as principais notícias que marcam o dia informativo desta quinta-feira.

15 Junho 2023, 11h21

“Tinham saudades minhas? Podem admitir” — a entrada a pés juntos de Pedro Nuno Santos na Comissão de Economia, na semana passada, marcou o regresso do ex-ministro das Infraestruturas às lides parlamentares, às quais regressa enquanto deputado do PS já a partir do próximo mês de julho. Antes disso, encara ainda os deputados da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, onde é ouvido esta quinta-feira.

O ex-governante responderá pelo período em que tutelou sectorialmente a TAP, entre os anos de 2019 e 2022. Este período, marcado sobretudo pela renacionalização da TAP, encaixa quase na perfeição no objeto desta CPI, que pretende avaliar o exercício da tutela acionista do Estado na companhia aérea a partir de 2020 e até ao final do ano passado.







Os tribunais da comarca de Lisboa Oeste, uma das maiores comarcas do país, estão a ter grandes dificuldades em contratar funcionários e nem com ajudas de custo essa situação está a ser colmatada, avança o “Público” esta quinta-feira.

Conta o diário que os tribunais de Sintra, Amadora, Cascais, Mafra e Oeiras, através da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) já fizeram várias tentativas para recrutar, no sentido de colmatar a falta de funcionários judiciais, mas sem sucesso.







O Grupo Santander nomeou Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal, para liderar negócio da Europa.

O CEO do Santander Portugal substitui assim António Simões que deixará o banco para assumir novas funções como CEO do Grupo Legal & General plc.







A Federação Nacional de Professores (Fenprof) vai avançar para uma greve às provas do 9º ano e aos exames de 11º e 12º anos esta sexta-feira, 16 de junho, mas a organização admite que os serviços mínimos poderão “esvaziar” os efeitos do protesto dos professores.

“No Ministério da Educação tem sido perdido imenso tempo a requerer serviços mínimos, tentando, dessa forma, esvaziar os efeitos das greves, quando se exigia que o ganhassem a resolver os problemas que estão na sua origem”, destaca a Fenprof em comunicado.







A média etária dos professores está nos 50 anos. Portugal é o país da União Europeia com a classe docente mais envelhecida e há poucos jovens em cursos que dão acesso à carreira docente.

O alerta para esta autêntica bomba relógio, mais um, é feito esta quinta-feira, 15 de junho, na edição 2023 do Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal, relatório anual da Fundação José Neves. “Apesar do número de inscritos em licenciaturas ter aumentado 8% entre 2013/2014 e 2020/2021, a tendência na área de formação de professores foi a inversa, com uma queda de 18%. A discrepância é ainda mais acentuada nos mestrados, com um aumento de 23% nos inscritos, mas com uma queda de 22% nos cursos de formação de professores”.







“Considero que é inaceitável, chocante e condenável a situação que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos deu a conhecer publicamente, através de uma operação de tráfico de seres humanos numa academia”, disse o secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD), à agência Lusa.

João Paulo Correia referiu que o Governo vai tomar “medidas de resposta imediata” e garantiu que “no próximo Conselho Nacional do Desporto, que se realizará no dia 10 de julho, o Governo irá apresentar um conjunto de propostas, algumas delas de caráter legislativo, para que se responda com força e com brevidade a um flagelo que teima em não abandonar o nosso território e mais concretamente o desporto”.