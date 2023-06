Da economia à política, das empresas aos mercados, ouça aqui as principais notícias que marcam o dia informativo desta sexta-feira.

16 Junho 2023, 15h35

Portugal anunciou hoje um novo pacote de apoio para a Ucrânia, com 13 viaturas blindadas de transporte pessoal e nove obuses, ascendendo a 1.125 toneladas de material já enviado, num “momento crítico e importante” de contraofensiva ucraniana.

O anúncio foi feito pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas no dia em que termina a reunião dos ministros da tutela da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).







A taxa de inflação anual fixou-se em 6,1% na zona euro no quinto mês do ano, um valor que compara com os 7% de abril. De acordo com os dados revelados pelo Eurostat, em maio de 2022, a mesma taxa situava-se em 8,1%.

Já na União Europeia, a inflação situou-se em 7,1%, abaixo dos 8,1% registados em abril do mesmo ano. No período homólogo, a inflação era de 8,8% na UE, mostram os dados oficiais.







Num grupo de 496 escolas secundárias 51 registaram média negativa nos exames nacionais do ensino secundário em 2022, o que corresponde a 10,3%. No ano anterior tinham sido 8,4%. O número aumentou.

Os dados são da Direcção-Geral de Estatíasticas da Educação e Ciência (DGEEC)e a análise foi realizada pela agência de notícias Lusa. Maioritárias, as escolas públicas são as que têm mais notas negativas. No grupo das 421 públicas, 45 chumbaram, por assim dizer. São 10,6% do total, o que é um número significativo. Já no universo dos 75 colégios privados destacam-se pela negativa seis.







A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, está esta sexta-feira em visita oficial a Portugal, a convite do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. É a segunda vez que a Roberta Metsola visita o país.

Na manhã desta sexta-feira, Roberta Metsola reúne-se com o Presidente da Assembleia da República, no Palácio de São Bento, onde intervém depois no Hemiciclo.







A oposição, ou pelo menos o partido que a lidera, não ganhou terreno nas intenções de voto depois da crise em torno do ministro João Galamba estalar no Governo (e provocar um mal estar entre São Bento e Belém), após se tornar do conhecimento público o episódio que envolveu Ministério das Infraestruturas e os serviços de informação.

De acordo com uma sondagem do ICS/ISCTE para a "SIC" e "Expresso", os inquiridos mantiveram as intenções de voto no PSD nos mesmos 30%. No entanto, o PS avançou um ponto para os 31%.







O Jornal Económico desta semana já está disponível nas bancas de todo o país e na plataforma JE Leitor, para os nossos assinantes digitais. Folheie a edição desta sexta-feira num minuto.







A JCDecaux SE, empresa francesa que lidera o mercado mundial da comunicação exterior e meio de utilidade pública, revelou a sua Estratégia Climática na senda do seu compromisso em reduzir a sua pegada de carbono em toda a sua cadeia de valor.

Esta estratégia baseia-se em 3 pilares – Medir, Reduzir e Contribuir – e tem como objetivo atingir o Carbono Zero até 2050. "Reforça a ambição do Grupo em prosseguir o seu compromisso e participação ativa na luta contra as alterações climáticas, ao adotar práticas eco-responsáveis e promover a inovação sustentável da sua atividade", diz a JCDecaux.







A Generali, que em Portugal detém a Tranquilidade, foi a vencedora da corrida à Liberty Seguros que inclui a operação da seguradora norte-americana em Espanha, Portugal e Irlanda. O preço da aquisição foi de 2,3 mil milhões de euros.

A companhia de seguros italiana ganhou às seguradoras Allianz e Catalana Occidente.