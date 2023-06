Da economia à política, das empresas aos mercados, ouça aqui as principais notícias que marcam o dia informativo desta segunda-feira.

19 Junho 2023, 11h19

Ouça e acompanhe o podcast “JE Notícias” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts







É com certeza uma das viagens mais stressantes do secretário de Estado Antony Blinken ao exterior: quando partiu dos Estados Unidos para a China, durante o fim-de-semana, os serviços diplomáticos dos dois países ainda não tinham conseguido assegurar um encontro entre o membro da administração Biden e o presidente da China, Xi Jinping.

Desde que o diplomata chegou a território chinês, os esforços continuaram, emprestando um novo dado à viagem: se o encontro com o presidente não se desse, a viagem seria um fracasso.







Depois da consideração do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço relativamente à exclusão de empresas chinesas das redes 5G portuguesas, a Huawei admite que só abandona processo quando já não tiver clientes em Portugal.

“Enquanto tivermos clientes com a nossa tecnologia que precisem do nosso suporte e dos nossos serviços, vamos continuar. Esse tem sido o caso do Reino Unido”, exemplifica Jeremy Thompson, cybersecurity and privacy officer da Huawei, ao “Público”.







O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) vai avançar com o pagamento do subsídio mensal de apoio às rendas a 150 mil famílias esta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo Ministério da Habitação.

Esta é a segunda ronda de pagamentos, que se iniciou no mês de maio. Os pagamentos têm retroativos a janeiro.







O ministro das Infraestruturas, João Galamba, mandou classificar vários documentos que fazem parte do Sistema Geral de Segurança da IP num despacho datado de 21 de abril. De acordo com o “Público”, este é uma decisão que não acontece noutros países e que a maioria da documentação está na posse de outras entidades, como corporações de bombeiros, empreiteiros, subempreiteiros e Proteção Civil.

Os documentos, agora em segredo de Estado, são ficheiros operacionais que os trabalhadores da IP e fornecedores usam no dia a dia para assegurar a operação e manutenção das linhas ferroviárias.







O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) admitiu hoje avançar para a greve caso o Governo não apresente até ao final do mês de junho uma “proposta concreta, séria e responsável” sobre a grelha salarial dos médicos.

“Apesar de toda a disponibilidade que o sindicato tem demonstrado, pretendendo evitar ao máximo a utilização de formas de protestos, como a greve, que prejudica as pessoas que já de si têm grandes dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, a verdade é que, não existindo uma proposta concreta, não restará outra solução que não seja desenvolver esse tipo de protesto”, disse à Lusa o presidente do SIM, Jorge Roque da Cunha.







O representante da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse hoje durante uma visita ao Egito que o bloco comunitário pretende estreitar as relações com a Liga Árabe em vários temas, incluindo as guerras na Ucrânia e no Sudão.

“A Liga dos Estados Árabes é um parceiro muito importante para a União Europeia; durante anos, cooperámos de forma estreita em temas importantes para ambos, como a luta contra o terrorismo, a não proliferação, os direitos humanos e o processo de paz no Médio Oriente”, disse Borrell no final de uma reunião com o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito e atual secretário-geral da Liga, Ahmed Abul Gheit.